Teveinfluenza támadta meg a vb-döntőst, többen kihagyhatják a finálét

Versenyt futhat az idővel a francia válogatott, és remélik, hogy több játékos nem betegszik meg.

Ahogyan arról beszámoltunk, a francia válogatott több tagját influenzás megbetegedés sújtotta. Nemzetközi sajtóértesülések szerint a játékosok a teveinfluenza elnevezésű betegséget kapták el, ami a Közel-Keleten őshonos.

A francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps megerősítette, hogy Dayot Upamecano és Adrien Rabiot után Kinglsey Coman is influenzaszerű megbetegedést produkált. Egyik játékos sem lépett pályára a Marokkó elleni elődöntőben.

"Még mindig mennek a légkondik, hiába csökkent a hőmérséklet. Néhányan influenzaszerű tüneteket tapasztaltunk, vigyáztunk rá, hogy ne terjedjen" – mondta a kapitány.

A teveinfluenza egyaránt veszélyes emberre és állatra, a nevét pedig onnan kapta, hogy a tevékről terjedhet át elsősorban az emberre. Míg egyesek nem mutattak tüneteket, másoknál láz, köhögés, hányás és szédülés is előfordult. Komolyabb esetek is előfordultak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint a fertőzöttek egyharmada bele is bal a betegségbe.

Deschamps nem tudta megerősíteni, hogy valóban a teveinfluenzát kapták-e el a játékosai, csak azt mondta, hogy a nagy megerőltetésnél legyengül a játékosok szervezete, és ilyenkor könnyebben elkaphatják a vírusokat is.

Rabiot és Upamecano egyébként csütörtökön már együtt edzett a csapattal, így vélhetően mindketten játszhatnak a vasárnapi döntőn Argentína ellen, ugyanakkor félő lehet, hogy esetlegesen addig még újabb játékosok betegednek meg.

