Tetőznek a gondok a Barcelonánál, két hónapra kidőlt a védelem alapembere

Fitten indították el játékosaikat a kontinenstornákra, sérülten kapják vissza.

A sérülések miatti pechsorozat továbbra is sújtja a Barcelonát. Pénteken Pedri Spanyolország színeiben játszva szenvedett térdsérülést, s mint utólag kiderült rá minimum egy hónapnyi kihagyás vár. Most pedig Ronald Araújót is kidőlt a sorból.





Araújo combizomsérülést szenvedett Uruguay Brazília elleni Copa América negyeddöntőjében. A 25 éves játékos könnyek között hagyta el a pályát, ami komoly sérülésre utalt. A madridi AS infomrációi szerint várhatóan 6-8 hétig nem léphet pályára, míg a katalán SPORT konkrétan két hónapos kiesésről számolt be.

Ez azt jelenti, hogy Araújo kihagyja a 2024-25-ös szezon kezdetét, és akár a nyári átigazolási időszak végéig is kieshet. Ezzel biztossá válhat, hogy ebben az átigazolási időszakban már nem hagyja el a katalán csapatot, annak ellenére, hogy bizonytalan volt a jövője a gránátvörös-kékeknél.

Pedri és Araújo mellett továbbra sem biztos, hogy Gavi is teljesen egészségesen tudja megkezdeni az előszezont, míg Alejandro Baldé 100%-os visszatéréséről sincsenek konkrét információk. A védelemben és a középpályán is bevethető Sergi Roberto szerződése lejárt a klubbal, emellett Joao Cancelo visszetért a Manchester City-hez.