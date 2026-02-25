Terry-nek rosszul esett, hogy nem számoltak vele a Chelsea-nél

A korábbi Chelsea-kapitány, John Terry csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy januári távozása után Enzo Maresca helyetteseként nem kapott lehetőséget ideiglenes vezetőedzőként.

Terry, aki havi két napot dolgozik részmunkaidős mentoraként a Chelsea akadémiáján, nem került be a stábba a Manchester City és a Fulham elleni ideiglenes meccsekre, miután Maresca váratlanul távozott.

A teljes állású U21-es edző, Calum McFarlane kapta meg az átmeneti szerepet, majd később a klubhoz csatlakozó Liam Rosenior vette át a vezetőedzői pozíciót véglegesen, a testvérklub, a Strasbourg után.

A Golf Life YouTube-csatornának Terry így nyilatkozott:

"Nem vagyok mérges, inkább csalódott, mert tagja voltam az U21-es csapatnak, ami megkapta a lehetőséget. Bár én nem vezettem a csapatot… Calum vezette, remekül teljesített és eredményt ért el. Úgy érzem, nekem is részt kellett volna vennem az átmeneti időszakban."

Hozzátette:

"Az embereknek döntéseket kell hozniuk. Én szeretem, ha mondanak igent vagy nemet. Nyilván a tulajdonosok vagy a sportigazgatók döntöttek úgy, hogy nem engem választanak, bármi is legyen az oka. Nem tudom miért."

A BBC Sport értesülései szerint Terry csalódottságának oka részben az is, hogy minden edzői képesítést megszerzett az UEFA Pro Licence-ig, emellett FIFA-diplomával rendelkezik a vezetés területén. Korábban az Aston Villa és a Leicester City mellett Dean Smith asszisztensedzőjeként is dolgozott, aki jelenleg az amerikai FC Charlotte vezetőedzője.

