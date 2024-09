Ten Hag szerint elfogadhatatlan volt a Manchester United védekezése

Manchester United vs FC Twente

A Vörös Ördögök döntetlennel indultak neki a 2024/25-ös Európa-liga szezonnak.

Az Európa-liga formátuma is megújult a 2024/25-ös szezontól kezdődően, a főtáblára került csapatok pedig most szerdán kezdték meg a párharcokat. A Manchester United az Old Traffordon mindössze egy 1-1-es döntetlent hozott össze a holland Twente ellen. Erik ten Hag vezetőedző szerint nem sikerült az egy gólos előny után lezárni a meccset.

„Életben tartottuk őket, 1-0-ra vezettünk, irányítottuk a meccset. Következetesnek kell lenni, és folytatni kellett volna a második félidőben, de a mi játékunk visszaesett és odaadtuk a gólt. Nem fejeztük be, meg kellett volna szereznünk a második gólt, így életben tartottuk őket [FC Twente], és egy saját hibánkból megbüntettek minket. Nagyon frusztráltak vagyunk.”

A csapat azon hibája mellett, hogy nem tudták 1-0 után lezárni a mérkőzést az ellenfél gójára is kitért a holland edző.

„A gól csapat hibájából adódott, egy Twente-játékos szinte végig tudott cselezni a pályán, vagy a félpályán anélkül, hogy megállítottuk volna. Ez nem elfogadható, nem engedhetünk meg egy ilyen gólt. Újra láthattuk, hogy végig fókuszban kell lenned az egész meccsen; ha 1-0-ra vezetsz, meg kell szerezni a második gólt.”

Ten Hag szerint három ponttal kellett volna indítani az El-ben.

„Ez az első meccs [az Európa Ligában], nagyon fontos, hogy győzelemmel kezdjünk. Jelen pillanatban nem azon gondolkodom, hogy [egy döntetlen kevésbé rossz eredmény az első meccsen], hanem csak a teljesítményen, hogy miben kell javulnunk, és hol kell következetesebbek lennünk. Arról van szó, hogy jó struktúrákat építsünk fel, és lehetőségeket teremtsünk arra, hogy befejezzük a mérkőzéseket.”

A mai naptól kezdődően újra az építkezésbe kezdenek.

„Építenünk kell, és holnap folytatnunk kell. Ma este nem volt elég jó; nyernünk kellett volna. Életben tartottuk az ellenfelet, és nem zártuk le a meccset, miután 1-0-ra vezettünk, ez nem jó, ezt tudjuk, és tanulnunk kell belőle. Biztonságosabbnak kell lennünk, több pillanatot kell keresnünk, amikor dominálhatjuk a labdát, és fel kell gyorsítanunk a játékot, hogy megszerezzük a második gólt.”

Forrás: manchesterunited.com