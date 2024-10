Ten Hag nem félti az állását: Egy nap minden klappolni fog

Vele vagy nélküle az már inkább a tulajdonosokon áll majd.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Erik ten Hag mindössze a 14. helyet tudta összekaparni a Manchester Uniteddel az angol Premier League 2024/5-ös szezonjának első hét fordulóját követően. A Vörös Ördögök mindössze ötször találtak az ellenfelek kapujába, tőlük rosszabb mutatóval csak a Southampton rendelkezik (4 góllal).

"Majd eljön az ideje [a góloknak] - elemezte ki jelenlegi formájukat a vezetőedző. - Több oka is van. Néha a forma miatt. Rasmus Höjlund még csak most kezdte el a szezont, nincs 100%-os fizikai állapotban, mérkőzésformában. Ő a góllövőnk, mondhatnám, hogy a legjobb góllövőnk. De mások is képesek gólt szerezni, mint például Rashford. De a Porto ellen gólt szerzett, volt egy jó gólpassza, ma pedig két nagyon jó helyzetet alakított ki. Garnacho szerintem egész szezonban veszélyt jelentett, de gólokat is szerez és gólpasszokat ad. Bruno képes gólokat szerezni. Szóval meg tudjuk csinálni, és bízunk a játékosokban. Egy nap össze fog állni."

Amint azt már korábban mi is megírtuk, a Tottenham Hotspur ellen 3-0-ra elvesztett bajnoki után jöttek ki hírek, mely szerint már kezdett betelni a pohár ten Hag munkáját illetően a tulajdonosi körben is. Azt biztosra vették az angol médiumok is, hogy a Porto és az Aston Villa ellen még a holland szakember irányítja a csapatot, de sem az Európa-ligában, sem a Premier League-ben nem tudott javítani az eredményeken a csapat. Az Aston Villa elleni bajnokit követően újra a Sir Jim Ratcliffe tulajdonossal való viszonyáról kérdezték az 54 esztendős edzőt.

"Folyamatosan beszélek velük, de közvetlenül a mérkőzés után el kell végeznem a munkámat: beszélni a játékosokkal, irányítani őket, és válaszolni a kérdéseitekre - válaszolt ten Hag. - Mindig beszélünk, minden héten – azt mondanám, hogy minden nap beszélünk. Szóval, igen, számítok rá, hogy beszélni fogok velük [ezen a héten]."

Ten Hagot az öltözőn belüli és kívüli zajokról is kérdezték, amelyek már a vészharangokat kongatják.

"Csak külső zajok vannak. Belső ügyek? Csalódottak vagyunk, és tudjuk, hogy jobban kell teljesítenünk. Különösen több gólt kell szereznünk, mert jelenleg ez az a terület, ahol nagyon hiányosak vagyunk ebben a szezonban. Minden más területen szerintem nagyon jól teljesítünk: négy kapott gól nélküli mérkőzés, ami sokat elmond a védekezésről és a szervezésről - zárta le a kérdést a holland.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, abban az esetben, ha a válogatott szünetig sem javul a játék akár egy új edző is leülhet a Vörös Ördögök kispadjára. Ruud van Nistelrooy asszisztensi szerepkörből vezetőedzői pozícióba rövid távon egy lehetőségnek számít, ha változásra lesz szükség.