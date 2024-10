Ten Hag nem aggódik a munkája miatt, mert a legutóbbi hat évben mindig nyert trófeát

Pedig a hírek szerint már két meccs múlva szabadúszó lehet.

A Manchester United menedzsere azt állította, hogy nem aggódik a munkája elvesztése miatt, annak ellenére, hogy gyenge kezdést produkáltak az új szezonban.

A Vörös Ördögök jelenleg a 13. helyen állnak a Premier League tabelláján, három vereséget szenvedtek el az első hat bajnoki mérkőzésükből, köztük a múlt hétvégi megalázó vereséggel a Tottenham Hotspur ellen az Old Traffordon. A gyenge kezdés ellenére Ten Hag azt állítja, hogy nem aggódik a munkája miatt.

A La Gazzetta dello Sport nemrégiben arról számolt be, hogy a holland edző „vékony jégen táncol", és csupán két mérkőzése van arra, hogy megfordítsa a helyzetet, mivel a klub állítólag elkezdte összeállítani a lehetséges utódok listáját. Ten Hag azonban hangsúlyozta, hogy élvezi a tulajdonosok támogatását, és továbbra is magabiztos azzal kapcsolatban, hogy sikeres szezont zárhatnak.

A Sky Sportsnak nyilatkozva a 54 éves edző azt mondta: „Sikeressé fogjuk tenni ezt a szezont. Semmi sem könnyű, de ez engem nem aggaszt. Meg tudjuk oldani a problémákat, ez a csapat meg tudja oldani őket.”

Amikor a Unitednél betöltött jövőjéről kérdezték, a menedzser hozzátette: „Nem is gondolok erre, egyáltalán nem vagyok ideges. A nyáron sikerült kialakítani az egységet a klub tulajdonosai és vezetői között, kötöttünk egy egyezséget és mind beálltunk e mögé. Ennek az egyezségnek a lényege, hogy tisztába tettük, milyen szituációban vagyunk éppen” – kezdte Ten Hag.

„Egy hosszabb periódusban, egy átmeneti időszakban vagyunk. Mióta megérkeztem a klubhoz, tudtuk, hogy változtatnunk kell. Le kell cserélnünk néhány idősebb játékost, helyettük újakat kell beépíteni a csapatba és ehhez időre van szükség. Az volt a döntésünk, hogy fiatal játékosokat hozunk és idő kell ahhoz, hogy megértsék és magukévá tegyék az üzenetet, amit át akarunk adni, és a játékot, amit várunk tőlük. Ugyanakkor eközben persze nyernünk is kell, és azt hiszem, azért bizonyítottuk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk erre. Magam is bizonyítottam a karrierem során, hogy mindig nyerek, az elmúlt hat évben nyolcszor szereztem valamilyen trófeát a csapatommal. Helyére kell tennünk a kirakós darabjait, s akkor erősebb csapatunk lesz a végén, mint most van. Azonosítottuk a problémát, dolgozunk a megoldásán és azt is tudjuk, hogy megvan a potenciál a játékosokban. Ha pedig helyre kerültek a kirakós darabjai, onnantól kezdve sikerül is majd a magunk javára fordítani dolgokat és biztos vagyok benne, hogy elérjük az erre az idényre kitűzött céljainkat” – fogalmazott a holland szakember, aki elárulta azt is, mik ezek a célok.