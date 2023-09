Ten Hag: Magas elvárásokat kell támasztanunk Garnacho elé

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Alejandro Garnacho gólt szerzett kedden a Crystal Palace ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

Alejandro Garnacho szerezte az első gólt a Manchester United Crystal Palace elleni Liga Kupa mérkőzésén, melyet végül 3-0-ra nyertek meg a Vörös Ördögök. A fiatal argentin harmadszor kezdett a szezonban, az első két PL-fordulóután először.



Erik Ten Hag nyilatkozott a fiatal játékosról.



"Láthatták, hogy a szezon elején megkapta a lehetőséget a bizonyításra, de a teljesítménye egyszerűen nem volt elég jó. Voltak persze pozitív megmozdulásai és jó jel, hogy olyankor is jön ez neki, amikor nem játszik jól. Fejlődnie kell védekezésben, de remek képességekkel rendelkezik.



Tetszett amit a Palace ellen láttam tőle, sokszor tört be veszélyesen a tizenhatoson belülre, nyilván még nem hozott mindig jó döntést. Azt gondolom ez normális egy ilyen fiatal játékosnál, nagy potenciál van benne, amit remélem meg is fog mutatni.



Mindenki szereti őt, a szurkolók, a csapat és én is, de nagy elvárásokat kell felé támasztanunk, mert magas szinten tud futballozni, de ezt minden nap meg kell mutatnia."