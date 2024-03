Teljes az Európa-bajnokság mezőnye

Két párharcban is tizenegyesek döntöttek.

Georgia, Ukrajna és Lengyelország kvalifikálta magát.

Kedden a felkészülési mérkőzések mellet lezajlottak az Európa-bajnokság pótselejtezőinek döntői is. Az első mérkőzésen Georgia és Görögország csapott össze, s bár a mérkőzés sok izgalmat nem hozott, 0-0-s eredmény után Georgia tizenegyesekkel története során először kvalifikálta magát az Eb-re, ahol Törökországgal, Portugáliával és Csehországgal találkozik.



Ukrajna és Izland semleges helyszínen, Wroclawban csapott össze, a 30. percben az északiak szerezték meg a vezetést Albert Gudmundsson találatával. Roman Yaremchuk 9 perccel később egyenlített, de a VAR elvette a találatot. A második félidő elején aztán érvényes gólt szereztek az ukránok, Sudakov átadását Tsygankov juttatta a kapuba. Egyre közeledtünk a hosszabbításhoz ezen a mérkőzésen is, végül megint Sudakov találta meg egy csapattársát, ezúttal Mykhailo Mudrykot, aki kilőtte csapatát az Eb-re. Az ukránok az E csoportba kerültek Belgium, Szlovákia és Románia mellé.

Wales Cardiffban fogadta Lengyelországot, itt is inkább a mérkőzés küzdő szelleme dominált. Egyik csapat sem talált be a 120 perc alatt, így itt is a büntetőkre maradt a döntés. Ebből végül Lengyelország került ki győztesen, akik Franciaországgal, Hollandiával és Ausztriával csapnak össze.