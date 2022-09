Teljes átalakulás Debrecenben

Újabb játékos távozhat a Lokitól

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem kezdte jól a szezont a DVSC, a várakozásoknak megfelelően el is küldték Joao Janeiro vezetőedzőt. A Kisvárdánál remek munkát végzett, bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat rávozása után is jól teljesített, így nehéz eldönteni, mekkora szerepe volt a csapat meglepően jó teljesítményében. Az edzőn kívül távozott a csapattól már Kundrák Norbert és David Babunski is, és a legfrissebb hírek szerint utóbbi testvére, Dorian Babuski is távozni készül Debrecenből.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Debrecen esetleges győzelmére a MOL Fehérár ellen 3.10-es szórzóval lehet fogadni(x)