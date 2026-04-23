Aurelien Tchouameni Real Madrid
C. Kovács Attila

Hoppá! A Real Madrid sztárjával erősíthet a Manchester United!

A Sky Sports News újságírója, Dan Khan szerint a Manchester United árgus szemekkel figyeli Aurélien Tchouaméni helyzetét a Real Madridnál. A Vörös Ördögök mindenképpen meg akarják erősíteni a középpálya közepét a nyári átigazolási időszakban, és a Real Madrid francia középpályása az egyik kiszemeltjük. Mutatjuk a részleteket!

Topjátékosok a Manchester United radarján

De nem Aurélien Tchouaméni az egyetlen játékos, akit a manchesteriek ezen a poszton figyelnek. A Sky Sports News korábban már beszámolt arról, hogy a Nottingham Forest játékosa, Elliot Anderson, valamint a Brighton & Hove Albion középpályása, Carlos Baleba is előkelő helyen szerepel a manchesteriek nyári kívánságlistáján.

Tchouaméni is felkerült a Manchester United kívánságlistájára

Azonban most Tchouaméni is képbe került az Old Traffordon, ahol továbbra is Casemiro lehetséges utódját keresik, egy olyan nagy teherbírású középpályást, aki hosszabb távon Kobbie Mainoo mellett játszhatna a középpályán. 

