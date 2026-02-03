Távozott Szegedről Aczél Zoltán

A Kecskemét elleni 4-0-s vereséget követően távozik a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzői posztjáról Aczél Zoltán - jelentette be hivatalos oldalán a klub.

Az 58 éves szakember 2025. május 30-án vette át csapatunk irányítását. A magyar válogatott korábbi szövetségi edzője 16 Merkantil Bank Liga NB II-es bajnoki mérkőzésen és 2 MOL Magyar Kupa-összecsapáson ült a kispadon. Irányításával 7 győzelmet, 5 döntetlent és 6 vereséget ért el a Szeged-Csanád Grosics Akadémia.



A gárda irányítását a szakmai stáb veszi át.