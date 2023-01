Távozik az Újpest elefántcsontparti csatára

Közös megegyezéssel szerződést bontott 30 éves támadójával az Újpest.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Távozik Újpestről Junior Tallo. Az AS Romát is megjárt, 8-szoros elefántcsontparti válogatott támadó és klubja közös megegyezéssel bontotta fel a játékos kontraktusát, aki így szabadon igazolhatóvá vált – számolt be róla a IV. kerületi klub weboldala.

Tallo 2020 nyarán érkezett a IV. kerületbe, ahol 2021-ben Magyar Kupát nyert, és összesen 50 tétmérkőzésen 13 gólt és 6 gólpasszt szerzett. Szerződése eredetileg 2023 június 30-áig szólt volna.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Honvéd bajnokin a hazaiak győzelme 2.00, a döntetlen 3.50, a vendégsiker 3.75-szörös szorzóval fogadható. (x)