Távozik a Messi visszatérését ellenző sportigazgató Barcelonából

Hetek óta feszültség uralkodott a vezetőségben.

Tegnap este robbant a hír Barcelonában, hogy távozik a klubtól Mateu Alemany sportigazgató.

A sportigazgató 2021 márciusa óta tevékenykedik a klubnál, szerződése 2024 nyaráig élt volna. A jogász végzettségű spanyol tegnap reggel jelentette be a döntését Joan Laporta klubelnöknek. A hírt az átigazolásokban jól értesült Gerard Romero is megerősítette, sőt újabb iháttér nformációkat mondott el a történtekről.

Állítása szerint Alemanyt egyfelől hatalmas összeggel kereste meg az Aston Villa vezetősége, ahol szinte korlátlan kezet kapna a klub átigazolásai felett. A spanyolt Unai Emery, a klub vezetőedzője is folyamatosan győzködte. Másfelől több átigazolási kérdésben is ellentétes állásponton volt a Barcelona vezetősége és a sportigazgató. Míg tavaly nyáron Alemany nagyon szerette volna megszerezni Céser Azpilicuetát, addig a vezetőség nem látta ezt kivitelezhetőnek. A két fél viszonya az utóbbi hetekben megromlott, így most látta a legjobbnak beadni a felmondását a sportigazgató.

Alemany Lionel Messi visszajövetelével sem volt kibékülve. Az említett újságíró szerint ebben a kérdésben is ellentétesen gondolkodott Laportával, aki újra a klubhoz akarja csábítani az argentint.

Mateu Alemany távozása az átigazolásokért felelős osztály többi tagjának a jövőjét is megingathatja, így akár Jordi Cruyff is távozhat a klubtól.

A sportigazgató szerepkört - habár június 30-án megszűnik a szerződése - egészen az átigazolási szezon végéig megtartja, hogy új transzferekkel segítse a klubot.

