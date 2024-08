Távozik a Chicago Fire-től Shaqiri

Szczesny után ő is szabadúszó lett.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Közös megegyezéssel.

A cikk lejjebb folytatódik

A változások nyara ez Xherdan Shaqiri számára, hiszen az Eb után lemondta végleg a svájci válogatottságot, most pedig Fabrizio Romano értesülései szerint közös megegyezéssel szerződést bontott az MLS-ben szereplő Chicago Fire-rel.



A felek közös megegyezéssel váltak el, így a 32 éves játékos, aki korábban a Basel, az Bayern, az Inter, a Stoke, a Liverpool és a Lyon futballistája is volt, most szabadon választhatja ki új klubját.