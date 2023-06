Távozik a Chelsea csapatkapitánya

Tavaly ingyen is távozhatott volna, de idén döntötte el, hogy változásra van szüksége.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tavaly nyáron lejárt volna César Azpilicueta szerződése a Chelsea-nél, azonban a játékos további két évvel meghosszabbította kontraktusát.

Romelu Lukaku Chelsea-nél maradása 7.00, az Interhez való átigazolása 1.30, míg a Newcastle Unitedhez szerződése 31.00-szeres szorzóval fogadható. (x)

Az FC Barcelonához is nagyon közel állt a 33 éves spanyol hátvéd 2022 nyarán, de nem akarta cserben hagyni élete klubját, a Chelsea-t, ezért hosszabbított. A londoni kékek szezonja nem sikerült jól, így rengeteg játékos hagyja el a klubot. Többségük Szaúd-Arábia felé veszik az irányt, de Mason Mount a Premier League-n belül vált klubot, napokon belül bejelenthetik a Manchester Unitedhez igazolását.

A spanyol hátvéd már elvágyódik a klubtól és Todd Bohley is úgy véli, hogy az idei nyáron tudnak kisebb összeget elkérni a csapatkapitány szolgálataiért. A The Sun értesülései szerint Azpilicuetát a Bajnokok Ligája-döntőig menetelő Internazionale projektje fogta meg, ezért elkezdett tárgyalni a milánói alakulattal. Így a Chelsea és az Inter képviselőinek két játékosról is kell tárgyalni, az említett spanyol hátvéd mellett Romelu Lukaku is képben van, aki visszatérhet Milánóba.

Azpilicueta tizenegy szezont játszott a kékek mezében, 508 alkalommal lépett pályára, mióta 2012-ben 7 millió fontért csatlakozott a Marseille-től.

A 33 éves labdarúgó két Premier League-címet és a Bajnokok Ligáját is megnyerte a csapattal.