Távozik a Borussia Dortmund középpályása, egykori sikerei színhelyére tér vissza

Brighton, Dortmund, majd ismét Brighton. Ez lehet Pascal Gross útja, ugyanis a Premier League-ben szereplő együttes visszavásárolja a Borussia Dortmundtól a 2024-ben hétmillió euróért eladott német középpályást - írta meg a Sky Sports.

Német sajtóhírek szerint Gross játékjogáért mindössze kétmillió eurót, illetve további bónuszokat fog kiperkálni a Brighton & Hove Albion, amely így nemcsak, hogy visszakapja egykori kulcsemberét, hanem még keresett is a játékos távozásán, majd visszatérésén.

Ennek oka lehet az is, hogy Gross szerződése lejárna a szezon végeztével, így egy esetleges téli átigazolás lenne az utolsó esélye a BVB-nek, hogy átigazolási díj ellenében veszítse el a 16-szoros német válogatott játékosát.

Arról már a Ruhr Nachrichten írt, hogy a Dortmund vezetősége nem dolgozik azon, hogy pótolják a sokoldalú játékost. Egyrészt a középpályán így is öt választási lehetősége akad Niko Kovac vezetőedzőnek, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka és Salih Özcan személyében. Emellett pedig a nyári erősítések miatt nem is lenne mit elkölteni a klubnak.

A megannyi posztrivális miatt kapott kevés játéklehetőséget az idei kiírásban Gross, aki csak nyolc találkozón lépett pályára az őszi idényben.

A BVB-nél töltött másfél éve alatt összesen 66 alkalommal ölthette magára a sárga-feketék mezét, ezeken egy gólt és 17 gólpasszt jegyzett.

