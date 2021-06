Távozik a Barcelona brazilja

Nagy reményekkel szerződött másfél évvel ezelőtt Barcelonába Matheus Fernandes, most egy meccsel a háta mögött távozik.

A brazil Matheus Fernandes 2020 januárjában érkezett a katalánokhoz 7 millió Euróért cserébe a Palmeirastól. Fél év valladolidi kölcsönjáték után tavaly nyáron került vissza a Barcelonához, melyben a Dinamo Kijev elleni Bajnokok Ligája találkozó volt az egyet, amikor pályára is került. Most a Barcelona felbontotta szerződését, pedig az eredetileg 2025-ig szólt volna – erről a klub hivatalos honlapján számolt be.

További hír a gránátvörös-kékkel kapcsolatban, hogy 3 millió Euróért az Olympique Marseille-hez igazolt Konrad de La Fuente. Az amerikai szélső eddig a B-kerethez tartozott, de a felnőttek között három mérkőzésen is pályára lépett. Az üzlet része, hogy egy esetleges jövőbeni értékesítéskor a Barcelona kapja az átigazolási összeg 50%-át.

