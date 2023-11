Távozhat Lipcséből, visszatérhet Londonba Timo Werner!

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott győzelmére a Montenegró elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A 90min.com értesülései szerint az RB Leipzig megválna Timo Wernertől.

A 27 esztendős támadó a 2016 és 2020 között Lipcsében töltött időszakot követően tavaly nyáron igazolt vissza a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató klubhoz, ahol az elmúlt szezonban 35 tétmeccsen 16-szor talált be, míg a most futó idényben 13 találkozón csak 2-szer, s a játékpercekért is meg kell küzdenie, ugyanis csak négy alkalommal volt a kezdőcsapat tagja.

A Leipzig sportigazgatója, Rouven Schroder a közelmúltban azt mondta, hogy a klub kész megválni Wernertől, akinek 2026-ig szóló szerződése van.

A 90min.com értesülései szerint a lipcseiek több Premier League-klubbal is felvették a kapcsolatot az 57-szeres német válogatott játékos ügyében.

A lap három londoni lehetőséget említ, a Fulhamet, a Crystal Palace-t, valamint a West Ham Unitedet.