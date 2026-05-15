Az Inter és a Juventus is célkeresztbe vette a Serie A csodacsapatának húzóemberét

A Sassuolo 23 éves bosnyák belső védője ráadásul már döntött is a két fél között – értesült a Tuttosport. Az olasz portál értesülései szerint Muharemovic szóban jelezte, hogy elsősorban a Nerazzurrinál folytatná a pályafutását.

Meg is volt a terve az Internek arra, hogyan szerezné meg a játékjogát: kölcsönben, vételi opcióval szerették volna leigazolni. Igen ám, csakhogy időközben a Tottenham Hotspur is érdeklődni kezdett a feltörekvő játékos iránt, így lelassultak a tárgyalások.

Míg az olasz bajnoknak Stefan de Vrij, Matteo Darmian és Francesco Acerbi lejáró szerződése miatt kell megerősítenie a védelmét, addig az Öreg Hölgynek kifejezetten Olaszországban nevelkedett játékosra volna szüksége, hogy teljesíteni tudja a Bajnokok Ligája keretregisztrációs szabályát. Márpedig Muharemovic beleesik ezen kategóriába, hiszen 2021-től éppen a Juventus U19-es csapatát erősítette.

Az újonc, jelenleg 11. Sassuolo könnyedén bennmaradt az olasz élvonalban, ami nagyban köszönhető a bosnyák játékosnak, aki 31 bajnoki találkozón segítette a zöld-feketéket.

