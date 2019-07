Támadót és középpályást igazolt a Zalaegerszeg

Két játékost is szerződtettek a kék-fehérek.

A Zalaegerszeg szerdán jelentette be, hogy a mai napon aláírt a csapathoz Radó András és Nikola Mitrovic.

A magyar bajnok támadó, Radó András 1+1 éves szerződést írt alá klubbal, míg az -es tapasztalattal szintén rendelkező, korábban a szerb válogatottban is bemutatkozott Nikola Mitrovic egy évre kötelezte el magát a ZTE-hez.

Radó András 18 évesen, a színeiben mutatkozott be az élvonalban. A 2013/14-es idényben 14 góllal és 11 gólpasszal a szombathelyiek házi gólkirálya lett az NB I-ben, a HLSZ pedig az élvonal legjobb 21 éven aluli támadójának választotta. 2015-ben a Ferencvároshoz igazolt, ahol első szezonjában 25 bajnokin lépett pályára és 6 gólt szerzett, amivel hozzájárult a bajnoki cím megszerzéséhez.

E mellett 2016-ban és 2017-ben is -győztes lett az FTC-vel. 2017 nyarán a Puskás Akadémiához igazolt, ahol első szezonjában négy, a mögöttünk hagyott idényben pedig a bajnokságban három, a kupában négy gólt szerzett úgy is, hogy sérülések is hátráltatták a Puskás Akadémiában eltöltött időszakát. A 2018/19-es idényben az OTP Bank Ligában 17-szer kezdőként, 11-szer csereként lépett pályára. Pályafutása során eddig 171 NB I-es bajnokin 41 gólt szerzett.

Nikola Mitrovic Krusevacban nevelkedett, futballozott az NK Partizanban, majd 2010-ben Újpestre igazolt, ahol 29 bajnokin egy gólig jutott. Ezt követően a Videotonban töltött el két évet, ahol 55 bajnokin hétszer vette be az ellenfelek kapuját.

A cikk lejjebb folytatódik

Az NB I után a Maccabi Tel-Avivban, Kínában, Cipruson és Szerbiában is futballozott, majd 2018-ban a Wisla Krakow szerződtette, legutóbb pedig az azerbajdzsáni Keshla FK színeiben szerepelt. 2010-ben a szerb válogatottban is bemutatkozott a középpályás.

