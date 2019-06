Támadó középpályást igazolt a Vasas

Megvan az angyalföldiek első szerzeménye.

A Vasas szombaton délután hivatalos oldalán jelentette be, hogy az U19-es válogatott Daróczi Zoltán három évre írt alá az angyalföldiekhez. A fiatal középpályás ráadásul korábban már dolgozott együtt Szanyó Károly vezetőedzővel.

- Daróczi Zoltán leigazolása tökéletesen illeszkedik a Vasas klubfilozófiájába. Fiatal, de eredményes csapatot szeretnénk kialakítani, amelyik hétről hétre közönségszórakoztató futballt játszik. Zoli egy tehetséges 19 éves játékos, aki az utánpótlás éveiben jó képzést kapott és már 17 évesen a felnőtt NB II-es bajnokságban játszott. Bízunk benne hogy folyamatosan fejlődni fog és erőssége lesz a Vasasnak - mondta Domonyai László klubigazgató az új érkezőről.

Daróczi 2012-ben, tizenkét éves korában került a Puskás Akadémiára, ahol összesen hét esztendőt töltött. 2016-ban, tizenhat évesen már a PFLA U19-es együttesében pályára lépett az ifjúsági Bajnokok Ligájá-selejtezőben is, majd a 2017/2018-as és a 2018/2019-es idényben a másodosztályú Csákvár felnőttcsapatánál játszott kölcsönben. Új játékosunk az U17-es, majd az U19-es magyar válogatott mezét is többször magára öltötte.



- Nagyszerű érzés a Vasashoz tartozni, hiszen óriási tradícióval rendelkezik, emlékszem már gyermekkoromban is rengeteget hallottam a klubról. Az utánpótlásban több alkalommal is pályára léptem a Vasas ellen, már akkor is nagyon tetszett a klub filozófiája, hogy a támadófocit részesítik előnyben és mindig dominálni akarnak, sok gólt rúgni. Mivel fiatal játékos vagyok, elsősorban az a célom, hogy minél több időt tölthessek a pályán és győzelemhez segítsem a csapatot minden meccsen, továbbá az lebeg a szemem előtt, hogy a szezon végén bajnoki címet ünnepeljek.

A cikk lejjebb folytatódik

Támadó középpályásként a center mögött, valamint a bal szélen is bevethető vagyok, az erősségeim közé tartozik az egy az egy elleni játék, a helyzetek felismerése és kihasználása, a technikai tudásom, valamint a robbanékonyságom. Szeretnék köszönetet mondani a Puskás Akadémiának az ott eltöltött hét évért, nagyon sokat tanultam ott. Támadó szellemű játékos vagyok, mindig a kapu elé törekszem és próbálom minél jobb labdákkal kiszolgálni a csatárokat, valamint gólokkal segíteni a csapatot. Nagyon sokat segített a döntésemben Szanyó Károly vezetőedző személye, akinek korábban már voltam a játékosa Csákváron, szimpatikus edzőt ismertem meg benne, nagyon jó összhangban tudtunk dolgozni - mondta el Daróczi Zoltán.

