Tagadja a vádakat a fogadási botrányba keveredett PL-csapat tulajdonos

A Brighton tulajdonosa, Tony Bloom határozottan cáfolta, hogy a klub átvétele óta fogadott volna saját csapatának mérkőzéseire. A brit milliárdost korábban azzal hozták hírbe, hogy ő lenne az a névtelen fogadó, aki 52 millió fontot (70 millió dollárt) nyert, állítólag többek között a Brighton meccseire tett tétekből. A Premier League-klub most hivatalos közleményben reagált a „félrevezető és pontatlan” értesülésekre.

A hét elején arról számoltak be, hogy Bloom egy „titkos, 600 millió fontos (800 millió dolláros) fogadási szindikátust működtethet, a hozzá kapcsolt számlák egy része Nigel Farage, a Reform UK képviselő korábbi kabinetfőnökéhez köthető. A Guardian továbbá azt is állította, hogy Bloom lehet az a „John Doe” fedőnevű profi szerencsejátékos, akit egy amerikai jogi ügyben próbálnak beazonosítani nagy nyerési sorozata miatt. Az Angol Futballszövetség (FA) szabályai mindenesetre egyértelműek: a klubtulajdonosok nem fogadhatnak saját csapatuk mérkőzéseire. Ugyanakkor Bloom azon néhány tulajdonos egyike, akik 2014 óta – egy külön engedélyező szabályozásnak köszönhetően – más csapatok meccseire továbbra is fogadhatnak.

Bloom, aki hivatásos sportfogadó, és a londoni székhelyű, mintegy 600 millió fontra értékelt Starlizard tanácsadó cég alapítója, nyilatkozatban próbálta tisztázni a helyzetet.

A klub által kiadott közlemény szerint Bloom soha nem fogadott Brighton-mérkőzésre a 2009-es tulajdonszerzése óta. A vádakat „teljes mértékben hamisnak” nevezte, és közölte, hogy ügyvédei már kapcsolatba léptek a Guardian szerkesztőségével.

A klub honlapján közzétett hivatalos nyilatkozat így fogalmaz:

„A Guardian ma esti pontatlan és félrevezető cikke kapcsán szeretném egyértelműen megnyugtatni szurkolóinkat: 2009 óta egyetlen Brighton & Hove Albion-mérkőzésre sem tettem fogadást.

2014-ben az FA új fogadási szabályokat vezetett be, amelyek szigorú feltételek mellett bizonyos tulajdonosok számára – köztük számomra is – lehetővé teszik, hogy más mérkőzésekre fogadjanak. A szabályozás ugyanakkor teljes mértékben tiltja, hogy a Brightonhoz köthető bármilyen meccsre vagy sorozatra fogadjak.

Az elmúlt tíz évben maradéktalanul betartottam ezeket a rendelkezéseket, és minden futballal kapcsolatos fogadásomat évente a világ egyik vezető könyvvizsgáló cége ellenőrzi.

Ügyvédeim még ma este felvették a kapcsolatot a Guardian szerkesztőségével, hogy tisztázzák álláspontomat ezekkel a teljesen hamis vádakkal kapcsolatban. Klubunk emellett egyeztet az FA-val és a Premier League-gel is az ügyben.”

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.