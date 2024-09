Szurkolói ankét kecskeméti módra, avagy itt a szívbe markoló igazság?!

Ritkán látni, hallani, olvasni ilyen őszinteséget ennyi témában magyar klubtól.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Szurkolói ankétot tartott az NB I-es Kecskemét vezetősége, melyen példát ritkító őszinteséggel álltak ki a szurkolók elé a vezetők.

A vezetők mellett a játékosokat Vágó Levente, Nikitscher Tamás és Nagy Krisztián is képviselte, akik szintén szívesen álltak a szimpatizánsok rendelkezésére.

A vezetőség például tisztázta, hogy Novothny leigazolása is tervben, ám lengyel klubja elállt a transzfertől.

Ha már átigazolás, Az új spanyol támadó, Tófol Montiel kapcsán Tóth Ákos sportigazgató elmondta, több külföldi játékos neve is felmerült a klubnál, ám a spanyol esetében döntő tényező volt, hogy vállalta a próbajátékot is, majd az első naptól éreztette azt, hogy Kecskeméten szeretne futballozni.

A sportigazgató hozzátette, létszámban adott a keret, a távozók és érkezők száma egyensúlyban van, nincs tovább.

A pénzügyek kapcsán az is kiderült, hogy a KTE az előző szezonban 371 millió forintért adott el játékosokat, és 372 millióért igazolt újakat. Továbbá, hogy 2022/23-as idényben a klub működési kerete az utánpótlással együtt, a nagy beruházásokat nem tekintve, 1.74 milliárd forint volt.

Majd folytatták azzal, hogy a 2024/2025-ös évben 2.3 milliárd megközelítőleg a büdzsé, kiadási oldalon 135 millió forint szerepel, a bevételek terén pedig 230 millió a transzferek után.

De a bérek is szóba kerültek, melyről a sportigazgató azt mondta, hogy azok pedig 63%-kal emelkedtek az első NB I-es évükhöz képest.

A stadion felújításáról azt mondta a klub ügyvezetője, dr. Filus Andor, hogy az a cél, ne kelljen költözniük, így több lépcsőben fog megvalósulni mindez.

A végén pedig jött egy feketeleves is: elmondták, hogy Banó-Szabó Bence már leghamarabb csak jövőre futballozhat.