Szuperliga, közép-európai bajnokság, magyar válogatott - itt az UEFA elnökének véleménye

A 2027-ben leköszönő Ceferin méltatta Szoboszlai Dominikék teljesítményét.

Aleksander Ceferin a pénteki magyar–török mérkőzésen Csányi Sándor MLSZ-elnök meghívására ott volt a Puskás Aréna díszpáholyában. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke többek kifejtette, hogy min munkálkodnak már évek óta Csányi Sándorral, mi a véleménye a Barcelona és a Real Madrid által kezdeményezett Szuperliga-tervével, illetve a magyar válogatott jelenlegi formájára is kitért.

Az UEFA legutóbbi februári kongresszusán Párizsban Aleksander Ceferin bejelentette, hogy ciklusának lehártával nem indul újra az elnöki pozíció betöltéséért, habár az alapszabály módosításával a tagállamok lehetőséget adtak neki, hogy a jelenlegi ciklus befejeztével is folytassa munkáját. Ceferin most Csányi Sándor hívására a Puskás Arénába látogatott, hogy megnézze a Magyarország-Törökország felkészülési mérkőzést.

"Sándornak már régóta ígértem, hogy eljövök megint a magyar válogatott egyik meccsére - kezdte az UEFA-elnök a Nemzeti Sportnak adott interjújában. - Fantasztikus a Puskás Aréna, amelynek az avatásán is itt voltam, azóta szinte mindig telt ház van, jó a hangulat és a csapat is. Ráadásul Budapest is gyönyörű és közel van a hazámhoz, Szlovéniához. Mindig szívesen jövök ide."

A magyar válogatott a törökök legyőzésével már 13 mérkőzéses veretlenségi szériát tudhat maga mögött, erre reflektálva mondta el véleményét országunk labdarúgásáról Ceferin.

"Bárki ellen van győzelmi esélye a magyar válogatottnak, hosszú idő után ismét jó a magyar futball. Mindenki emlékszik rá, Puskásék világsikerei és a régebbi eredmények után sokáig hanyatlott a sportág Magyarországon, például tíz-tizenöt évvel ezelőtt kimondottan gyenge volt a válogatott, de nagyszerű munkát végez a magyar szövetség és a kormány óriási támogatást ad a labdarúgásnak. A közelmúltban lezajlott infrastrukturális fejlesztések nélkül lehetetlen lett volna előre lépni."

A Ferencváros nemzetközi szinten is jelen van az utóbbi években, ezért többször is felmerült már, hogy a régió országaival karöltve egy új bajnokságot is létrehozzanak. Az utóbbi időben az UEFA is hajlik a kezdeményezés felé.

"Három-négy éve dolgozunk azon többek között Csányi Sándorral, hogy kidolgozzuk egy határokon átnyúló liga tervét, ami azonban továbbra is terv, de érdemes beszélni róla, mert itt valóban túl kicsi egy-egy nemzeti piac ahhoz, hogy a legjobb klubok európai szinten is versenyképesek legyenek és rendszeresen fontos, nagy érdeklődéssel kísért meccseket játsszanak - majd a liga kialakításának nehézségeire is kitért. - Nehézséget jelent, hogy az egyazon régióba tartozó klubok nem feltétlenül képviselnek hasonló szintet, nehéz úgy alakítani, hogy megfelelő kategóriájú csapatok kerüljenek szembe egymással."

Az UEFA nagyon rossz néven vette, amikor tavaly bejelentette több klubcsapat, hogy elindítják az Európai Szuperligát. Habár jelenleg már csak a Barcelona és a Real Madrid párosa alkotja a Szuperliga -projektet, a jogi lépéseknek köszönhetően újra belevághatnak a bajnokság felépítésébe.

"A Szuperliga tervével nem az a baj, hogy átnyúlik a határokon, hiszen az UEFA minden klubtornája ilyen, hanem az, hogy oda nem lenne esélye bejutni az alapítókon kívül senkinek, egy zárt elitklub jönne létre, ami ellentétes az európai futball érdekeivel és hagyományos értékeivel" - vélte a szlovén UEFA-elnök.