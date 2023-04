Szuperlatívuszokban beszélnek Kerkez Milosról!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az AZ Alkmaar utánpótlásában dolgozó, a kapusokért felelős Szénási Béla szerint Kerkez Milos játéka összességében a magyar futballisták megítélésén is javíthat Hollandiában.

A magyar edző a közmédiának adott interjúban elmondta, az elmúlt években nem túl jó kép alakult ki a magyar futballistákról Hollandiában, Kerkez teljesítménye azonban - valamint az, ahogy a magyar futball és az utánpótlásképzés színvonala emelkedik - javíthat ezen a helyzeten. Azt pedig, hogy a fiatal játékos az Alkmaarból került a magyar válogatottba, közös sikerként értékeli a klub.

"Karakter, sugárzik belőle a pozitív energia pályán és azon kívül egyaránt, nagyon megszerették az öltözőben. Emellett a pályán mindent belead, sokat fut. Már az érkezésekor látszott, amikor még a második csapatnál játszott, hogy sok van benne. Kiemelkedő a gyorsasága, a védekező kvalitása, az igazi fegyvere pedig az előre játék. Minden támadásra felér, veszélyes beadásai vannak, gólokat is szerez"

- mondta Szénási Béla.

A 38 esztendős Szénási 2018 óta dolgozik az Alkmaarnál, ő felel az utánpótlásban pallérozódó kapusok fejlődéséért. A szakember megjegyezte, télen ugyan a Groningen megkereste, és egy szintén első osztályú gárda nagycsapatánál dolgozhatott volna, ő azonban maradt a klubnál, amely ezt egy 2025-ig szóló szerződéshosszabbítással "hálálta meg".

Az U14-es holland válogatottnál is dolgozó Szénási elmondta a kapusok képzésében a legfontosabb, hogy a hálóőröknek nyomás alatt is pontosan kell tudniuk passzolni, jobbal, ballal egyformán, jól kell tudni olvasniuk a játékot védekezésben és támadásban is.

Saját jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott, a célja mindenképpen a nemzetközi szint, egyelőre pedig az Alkmaarnál képzeli el a folytatást.

Forrás: MTI

