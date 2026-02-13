Szerbiában folytatja pályafutását, a magyar válogatott labdarúgó

Újabb érkező Újvidéken: a FK Vojvodina hivatalosan is bejelentette Kornél Szűcs szerződtetését. A 24 éves magyar válogatott középhátvéd Angliából teszi át székhelyét Szerbiába.

Szűcs 2024 nyara óta a Plymouth Argyle futballistája volt, mostantól pedig a Vojvodina védelmét erősíti tovább.

A miskolci születésű bekk a Diósgyőri VTK akadémiáján nevelkedett, majd egy idényt a Kecskeméti TE színeiben szerepelt, mielőtt Angliába igazolt. A magyar korosztályos válogatottakat végigjárta, és már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott.

