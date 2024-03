Sztriptízbárba vitték ünnepelni ecuadori válogatott társai a 16 éves játékost

Kihúzta a gyufát az ecuadori válogatott azzal, hogy a Chelsea 16 éves tehetségét is elvitték ünnepleni a meccs után egy sztriptízbárba.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Azon semmi meglepő nincsen, hogy egy győzelem után ünneplésbe kezd a csapat, ám az ecuadori válogatott enyhén szólva is túlzásba vitte a dolgot. A Guatemala elleni felkészülési meccs 2-0-ás győzelmét követően többeknek az az ötlete támadt, hogy elmennek egy New York-i sztriptízbárba. A gond csak az, hogy a 16 éves Kendry Páezt is vitték magukkal!

A cikk lejjebb folytatódik

A fiatal tehetségnek semmi keresnivalója nem lett volna a szórakozóhelyen, ráadásul a Daily Mail arról számolt be, hogy az Ecuadori Labdarúgó-szövetség azzal fenyegetőzött, kiteszi a válogatottból az idősebb labdarúgókat, akik elvitték!

A szövetség elítélte a felvételeket, amelyek szerinte ellentétesek a szervezet értékeivel és alapelveivel, a játékosokat pedig figyelmeztette, hogy megkockáztatták jövőbeli kerettagságukat.

Több játékos is nemtetszését fejezte ki a közleménnyel kapcsolatban, Arbeloda például így reagált: „Mostantól a szabadnapjaimon a Bibliát fogom olvasgatni, ha már az ember még szórakozni sem tud”