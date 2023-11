Sztankovics szerint újabb két pontot vesztett el a Ferencváros

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémiával az OTP Bank Liga hétvégi fordulójának rangadóján.

A Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics a fradi.hu részére adott értékelésben nem rejtette véka alá elégedetlenségét:

"Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak és a játékosaimnak is, jól játszottak. Az első félidőben kontrolláltuk a mérkőzést, gólt is szereztünk, de muszáj volna a meccs vége felé is hasonló koncentráltsággal lennünk. Ezen kívül, ha lehetőségünk van rá, be kell biztosítanunk a győzelmet. Két pontot elveszítettük ma. A második félidőben 15 percig nem mi irányítottuk a játékot, ezen kívül az történt a pályán, amit elvárok. Ha már a mérkőzést elemezzük, bonthatjuk apró részletekre. 1-1 után minden gyors támadásvezetésünket az ellenfél apró faltokkal tördelte. Nem gondolnám, hogy elveszítettük teljes mértékben a fókuszt a második félidőben, viszont 1-1 után a Puskás Akadémia védői nagyon rendezetten helyezkedtek. Nem kockáztattunk eleget. Voltak kapura lövéseink, de ilyenkor több hit kell abban, hogy ezek a lövések be is mehetnek."

"Az elmúlt mérkőzéseken összesen 8 pontot veszítettünk el, ami a Ferencváros számára igen megrázó. Ezen javítanunk kell a jövőben."

"Ha egy olyan fontos mérkőzést játszik az ember, mint a ma esti, akkor csakis arra koncentrálhat. Vannak kiváló embereink a stábban, akik már vasárnap este a Csukaricskire tudnak összpontosítani, de mi csak a Puskás elleni mérkőzés után kezdhetjük el a felkészülést. Egy ottani győzelem fontos a számunkra, hiszen hozzásegíthet minket egy esetleges továbbjutáshoz" - tette hozzá a csütörtöki Ekl-mérkőzésről.