Sztankovics szerint mindenben javulnia kell csapatának

A Mezőkövesddel játszanak szerdán.

Dejan Stankovic vezetőedző szerint csapatának, az OTP Bank Ligában címvédő Ferencvárosnak elsősorban a helyzetek kihasználásában kell javulnia.

A 34-szeres bajnok zöld-fehérek szerdán (ma) 19.30 órától a Mezőkövesd otthonában lépnek pályára a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzésen.

A két csapat vasárnap, a Groupama Arénában is összecsapott egymással, azon a találkozón nem született gól, így a Konferencia-ligában továbbjutásért küzdő FTC immár sorozatban a negyedik bajnokiján maradt nyeretlen és már a vesztett pontok tekintetében is az éllovas Paks mögött van.

"Kihívásokkal teli időszakot élünk, de ilyenkor is egy csapatként kell, hogy működjünk. Sok mérkőzést játszunk, de ez nem lehet kifogás. - mondta a fradi.hu-n Stankovic. - A legutóbbi Mezőkövesd elleni hazai bajnokinkon megvoltak a lehetőségeink, de pontatlanok voltunk a befejezéseknél. Ezt most ki kell javítanunk, gólra, gólokra kell váltanunk a helyzeteinket. Szükségünk van a három pontra, ez most a legfontosabb."



Forrás: MTI