Sztankovics: Szeretnék gratulálni a játékosaimnak

Simán nyert a Ferencváros.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Ferencváros kétgólos győzelmet aratott Mezőkövesden a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén.

A cikk lejjebb folytatódik

A mérkőzés után a nehézségek ellenére is sikeresen szereplő csapat vezetőedzője, Dejan Stankovics nyilatkozott:



„Ha ilyen rövid idő van a felkészülésre, akkor muszáj változtatni valamin. Most nem presszingeltünk úgy, mint vasárnap, többet építettünk a védekezésre, és abból a kontrákra. Muszáj volt, mert sok energia ment el az elmúlt hetekben. Szeretnék gratulálni minden egyes játékosoknak a mai mutatott teljesítményért. Hogy miért változtattam öt helyen a vasárnapi meccshez képest? A sok mérkőzés miatt nem kockáztathattunk egy esetleges sérülést. Szerencsére nagy a keretünk, és fontos, hogy a játékosoknak lehetőséget adjunk, hogy megmutassák, mit is tudnak. Örülök, hogy ez ilyen teljesítménnyel sikerült nekik.”