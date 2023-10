Sztankovics nem jelent meg a sajtótájékoztatón a Ferencváros pontvesztése után

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros kétgólos vezetése ellenére 2-2-es döntetlennel végződött a zöld-fehérek Debreceni elleni bajnokija vasárnap este.

Ki nyeri az Eb-selejtező G-csoportját? Magyarország (1.57), Szerbia (2.37) vagy Montenegró (21.00).(x)



A találkozó lefújása után a Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics nem jelent meg a meccs utáni sajtótájékoztatón, mivel a szerb trénernek elment a hangja.

Az edzőt segédje, Leandro de Almeida helyettesítette, aki jobbára a Debrecen játékát dicsérte az értékelésében:

"Több lehetőségünk is volt, de ezeket nem tudtuk kihasználni, és a gólt is a legrosszabbkor kaptuk, az első félidő végén pontrúgásból. A második játékrészben mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, ez végül a vendégeknek sikerült, mi már nem tudtunk betalálni. Tudtuk, hogy a Debrecen nehéz ellenfél, bátor támadófutballt játszik, és ezt a vasárnapi mérkőzésen is megmutatta. A DVSC három vereséggel érkeztek a Groupama Arénába, és 2-0-s hátrányból állt fel, ez is mutatja a csapat erejét."

A pontvesztés ellenére a Ferencváros egy ponttal vezeti a bajnokságot a Paks előtt, ráadásul egyel kevesebb meccset játszott üldözőinél.