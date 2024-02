Sztankovics: "Igazi poklot akarok a visszavágón!"

Dibusz Dénes klubrekordot döntött.

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros 1-0-ás vereséget szenvedett az Olimpiakosz otthonában az Európa Konferencia-liga legjobb 16 csapata közé jutásért vívott párharc első felvonásán.

A lefújást követően minden érintett egyetértett abban, hogy a továbbjutás kérdése még nem lefutott.

"Az első félidő elképesztő volt, szervezettek voltunk, megvalósítottuk a pályán, amire készültünk, volt esélyünk a gólszerzésre is, be is találtunk, de 5-6-7 centiméteren múlt a les. Számítottunk arra, hogy más lesz a második félidő, nagyon sok energiát vesztettünk, hiszen próbáltuk uralni a mérkőzést. Az utolsó húsz percre elvesztettük a szervezettséget, de ez normális. Az Olimpiakosz minőségi, gyors játékosokat küldött a pályára. Nagyon boldog vagyok és büszke a játékosokra, hibáztunk, de a hozzáállásunk jó volt. Továbbra is minden nyitott, most nálunk lesz a hazai pálya előnye és én azt akarom, hogy a szurkolók ordítsanak. Igazi poklot akarok! Az ő segítségükkel tudunk álmodni" - mondta Dejan Sztankovics.

"Mindenképp fontos az ilyen kezdet, ám van még egy mérkőzés, az 1-0 nem életbiztosítás, de kezdetnek jó. Remélem, hogy a visszavágót nem úgy kezdjük, mint most. A Ferencváros az elején jobban játszott nálunk, nagyon sok gondot okoztak nekünk, sokkal erőteljesebben kell majd kezdenünk. Az ellenfél iszonyú sok energiát beleölt a mérkőzésbe, ez kiveszi az ember erejét, így ki tudtuk használni a fáradtságukat és akik a kispadról jöttek be, azok is segíteni tudtak" - értékelt a hazaiak debütáló mestere, Jose Luis Mendilibar.

Dibusz Dénes 406. alkalommal védte ma a Ferencváros kapuját, amellyel klubrekordot döntött, ennek apropóján azt sajnálta igazán, hogy nem sikerült kapott gól nélkül lehoznia a találkozót.

"Jól kezdtünk, a második percben vezetést szereztünk, sajnos néhány centiméteren múlt a dolog. Az első tíz-tizenöt perc teljes mértékben arról szólt, hogy mi irányítottuk a játékot, ültek az elképzelések, amik megvoltak a mérkőzés előtt. Ezután szép lassan kiegyenlítődött a játék, sőt, a hazai csapat fölénybe is került. Egy fejest kellett védenem, de ettől eltekintve nem álltak közel a gólszerzéshez. A második félidő szintén a mi fölényünkkel kezdődött, 60 percig jól néztünk ki, volt egy-két nagyon szép támadásunk, de utána bele-bele hibáztunk, nehezebben értünk vissza, ők pedig a cserékkel jól tudtak frissíteni, fölénybe kerültek, és sajnos a mérkőzés végén meg is tudták szerezni a győztes gólt. Egy fokkal jobban várhatjuk a visszavágót, mint tavaly a Leverkusen ellen, és azt gondolom, nincs vesztenivalónk" - összegzett a hálóőr.

A mérkőzésen csereként beálló Muhamed Besics hozzátette, nagyon jól felkészítette őket Sztankovics, taktikailag is jó munkát végzett az egész csapat, követték az utasításokat, s minden esélyük megvan, hogy odahaza megfordítsák a párharcot.