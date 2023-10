Sztankovics az egy ponttal sem volt elégedetlen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Európa-konferencialiga csoportkörének második fordulójában a Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott a Fiorentina ellen.

A Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics nem volt csalódott annak ellenére, hogy csapata két góllal is vezetett, végül döntetlent ért el:

"Abszolút nem vagyok szomorú, nem kesergek, ez egy szép meccs volt egy nehéz pályán. Büszke vagyok a csapatomra, a játékosokra. 65 percig szép játékot mutattunk. Ez egy plusz pont, amit a Fiorentina ellen szereztünk."

"Lehetett volna nyerni? Igen. Játszhattunk volna jobban? Igen. Nem kesergek, nem vagyok szomorú. Ez egy szép eredmény, amit elértünk. A 60. perc környékén jöhetett volna a harmadik gólunk, de a végén ugyanúgy kaphattunk volna egy harmadikat mi is. Abszolút nincs min siránkozni. Nehéz meccs volt, egy szervezett csapat ellen. Ahogy azt már mondtam, az olasz bajnokság legjobb három csapata közé sorolnám a Fiorentinát" - vélekedett a szakember.

"A Ferencvárosnál már előttem is nagy munkát végeztek az elmúlt években. Ha ez a klub így tudott fejlődni az elmúlt években, akkor erre velem is képes. Bátor mentalitással rendelkezik a Fradi, nekem is annak kell lennem. Szerintem amiben már sokat fejlődtünk, az a szervezettség és az akarat. De nem elégszünk meg, mindenben fejlődnünk kell még. A szurkolóinknak jár a legnagyobb köszönet, hiszen ilyen messzire eljöttek. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy ilyen fantasztikus hangulatot varázsoltak ezen az estén, és közel 100 percig folyamatosan buzdítottak minket" - tette hozzá a szerb vezetőedző.

A Ferencváros két meccs alatt négy pontot szerzett, legközelebb a szintén négy ponttal álló belga Genkhez látogat október végén.