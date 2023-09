Sztankovics a bajnokságban is győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros kispadján

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lisztes Krisztián találatával a Ferencváros 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen az NB I-ben, így a csapat újonnan kinevezett veztetőedzője, Dejan Sztankovics a Magyar Kupa és az Európa-konferencialiga után a bajnokságban is győzelemmel debütált a zöld-fehérek kispadján.

A cikk lejjebb folytatódik

Az MTK Budapest-Ferencváros bajnokin a hazai győzelem 4.75, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere pedig 1.72-szeres szorzóval fogadható. (x)



A Groupama Arénában rendezett mérkőzés után Dejan Sztankovics vezetőedző a sajtótájékoztatón értékelt:

"Maximálisan ilyen mérkőzésre számítottam, sok párharcra, egy erős ellenfélre, amelyik sokat fut. Talán úgy tűnhet, hogy az első játékrészben jobban támadtunk, de a második félidőben is sok mindenre kellett megoldást találni – a végén már két jobbhátvédünk volt a pályán, Abena és Wingo ráadásul először szerepelt egymás mellett. Ezek nem kifogások, tények. A lefújás után megköszöntem a fiúknak a teljesítményüket, elmondtam, hogy büszke vagyok rájuk, hiszen háromnaponta játszunk mérkőzéseket, ezek nehézzé teszik a rotálást is. Most 6-7 játékost nélkülöztünk, már Abena állapota is kérdéses. Az ilyen mérkőzések nagyon sok erőt, futást követelnek. Ez abszolút nem kifogás, ezzel kell megbirkóznunk" – idézte a trénert a fradi.hu.

"A legelső meccset a Magyar Kupában játszottuk az én irányításommal, a vasárnapi volt az első bajnoki. Úgy gondolom, hogy a magyar foci magas szintet képvisel, a Kisvárda is erős ellenfél volt, amelyik nem adta fel. Nagyon is szeretem az ilyen focit, azért is jöttem ide. A Ferencváros egy nagy klub, gazdag történelemmel. Mi szeretünk sok góllal, akár 3-0-ra vagy 4-0-ra győzni, de néha be kell érnünk azzal, hogy maximálisan kontrolláljuk a mérkőzést. Az 1-0-s siker is ugyanúgy három pontot ér" - tette hozzá Sztankovics.

A Ferencváros szerdán pótolja a Kecskemét elleni, első fordulóból elhalasztott hazai mérkőzést.