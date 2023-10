Szoros meccsen nyert Portóban a Barcelona

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Az FC Barcelona 1-0-ás győzelmet aratott az FC Porto vendégeként, a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek második fordulójában.

A találkozó elején a Porto kezdeményezett, Eustaquio és Taremi is helyzetbe került, betalálni azonban nem tudtak. A 23. percben Joao Félix lövését védte Diogo Costa bravúrral, a 46. minutumban azonban már ő sem tudott menteni és Ferran Torres megszerezte a vezetést.



A második félidőben a VAR kétszer is megmentette a katalánokat az egyenlítéstől, előbb egy tizenegyest vett el a hazaiaktól a rendszer, majd Pepe ollózos gólját, hozzá kell tenni jogosan. A ráadásban még emberhátrányba is kerültek a vendégek Gavi kiállítása után, az eredmény azonban már nem változott.



A csoportot így a Barcelona vezeti 6 ponttal, a 3 pontos Porto és Shakthar, illetve a 0 ponttal szerénykedő Antwerpen előtt.