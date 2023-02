Szörnyű: holtan találták a földrengésben eltűnt labdarúgót

Nem élte túl a természeti katasztrófát, mindössze 31 éves volt.

Szombat reggeli beszámolók szerint a mentőcsapatok megtalálták a Törökországot másfél hete megrázó földrengésben eltűnt ghánai labdarúgó, Christian Atsu holttesét. A híreszteléseket a játékos ügynöke és klubja, a Hatayspor is megerősítette.

"Megtaláltuk Atsut, de már nem volt életben. Részvétem a családnak" – nyilatkozta Atsu török ügynöke, Murat Uzunmehmet.

Az értesüléseket Atsu utolsó klubja, a török Hatayspor is megerősítette, melynek színeiben néhány órával a halála előtt még győztes gólt szerzett az utolsó mérkőzésén. A klub beszámolt róla, hogy a labdarúgó holttestét hamarosan hazaszállítják Ghánába, ott fogják ugyanis végső nyugalomra helyezni.

A 65-szörös ghánai válogatott Christian Atsu első európai klubja a Porto volt, ahonnan egy Rio Ave-nál eltöltött kölcsönidőszak után leigazolta a Chelsea. A londoni klub – sok más akkori labdarúgóhoz hasonlóan – több ízben is kölcsönadta őt, így Atsu megfordult a Vitesse-ben, az Evertonban, a Bournemouth-ban, a Málagában és a Newcastle Unitedben is – ez utóbbi klub 2017-ben véglegesen is szerződtette őt. A „szarkáktól” – 2021-ben távozott, ezután a szaúdi Al-Raed következett, végül 2022 szeptemberében írt alá utolsó klubjához, a török Hataysporhoz, ahol többek között a magyar válogatott Varga Kevin csapattársa volt.

Atsu a ghánai válogatottban 65 mérkőzésen kilenc gólt jegyzett.

A 31 éves szélső házas volt, felesége és három kisgyermeke gyászolja.

A Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben már több mint 40 ezren vesztették életüket.

Nyugodjon békében!