Szombaton megkapja Eb-csoportellenfeleit a magyar válogatott

Hamarosan kiderül, mely csoportba kerülnek Marco Rossiék.

December 2-án 18 órától rendezik Hamburgban a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság csoportjainak sorsolását, melyet a magyar válogatott a 2. kalapból vár. Az mlsz.hu összefoglalta, hogy mit fontos tudni a sorsolásról és hogyan zajlik majd.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott (a jelenlegi kvalifikációs rendszer bevezetése óta) először vívta ki az Eb-szereplés jogát egyenes ágon, ráadásul a G selejtezőcsoportot megnyerve. Az Európa-bajnokság csoportjainak sorsolása előtt rendező Németország az 1. kalapban kapott helyet, az ebben a kalapban fennmaradó helyek a selejtezők öt legjobb csoportgyőztesének jártak.

A rangsor úgy alakult ki, hogy az ötcsapatos selejtezőcsoportok (Magyarország is ilyennek a tagja volt,) minden eredménye számított, a hatcsapatos selejtezőcsoportokban pedig a csoportutolsók elleni két eredményt nem vették figyelembe, így minden válogatott esetében nyolc mérkőzés eredményeit vetették össze. A magyar válogatott a 6. helyen zárt, így a második kalap legerősebb csapata lett – legalábbis papíron.

A 24 résztvevő válogatottat egyébként négy kalapba rangsorolta az UEFA, értelemszerűen mindegyik kalapban 6-6 csapat kapott helyet, igaz, a negyedik kalapból még nem minden csapat ismert.

1. kalap: Németország (házigazda), Portugália, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Anglia

2. kalap: Magyarország, Törökország, Románia, Dánia, Albánia, Ausztria

3. kalap: Hollandia, Skócia, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország

4. kalap: Olaszország, Szerbia, Svájc és a 3 pótselejtezőről kijutó válogatott

A 2. kalapban velünk együtt szereplő válogatottakkal az Eb csoportmérkőzései során nem kerülhetünk össze, mivel a sorsolás a következők szerint zajlik majd: a házigazda németeket nem sorsolják, ők automatikusan az A-csoport első helyére (A1) kerülnek. Elsőként tehát a B-csoportba sorsolnak egy csapatot az első kalapból, majd kihúzzák azt is, hogy ebben a csoportban melyik pozícióban lesz az adott csapat (B1, B2, B3 vagy B4).

A következő 1. kalapos csapat a C-csoportba kerül, majd ugyanígy meghatározzák a pozícióját is (C1, C2, C3 vagy C4). Amikor ezt a sémát követve az első kalap csapatai mind bekerültek valamelyik csoportba, akkor a következő kalap csapatait húzzák ki ugyanezen metódussal, egészen addig, amíg minden válogatott be nem kerül valamelyik csoport valamelyik pozíciójába. Utolsóként a 4. kalap csapatai kapnak csoportot.

A csoportok kialakulásával párhuzamosan az is kiderül, hogy mely csapatok mikor és mely rendező városokban lépnek majd pályára. Az már biztos, hogy a nyitómérkőzést a házigazda német válogatott játssza majd valamelyik 2. kalapból érkező csapattal június 14-én Münchenben, ami egyben azt is jelenti, hogy akár a magyar válogatott is résztvevője lehet a 2024-es Európa-bajnokság nyitómérkőzésének. Hogy ez megtörténik-e illetve, hogy mikor és hol játszik a kontinenstornán a magyar válogatott, szombaton este nem sokkal 18 óra után kiderül.