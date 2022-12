Szoboszlaiék is megnyerhetik a bajnokságot a Lipcse új sportigazgatója szerint

Max Eberl, az RB Leipzig új sportigazgatója szerint nem elképzelhetetlen, hogy a csapat megnyerje a német bajnokságot.

A Lipcse új sportigazgatója szerint a három nagy közül a Bayern München mérföldekkel előrébb tart, mert több évtizedes munkával anyagilag is előnyt kovácsolt magának. A Lipcsének és a Dortmundnak is ezt kell tennie. Eberl ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a sikerhez szerencse is kell.

„Ha az ember valami különlegest akar elérni, ahhoz sok mindennek össze kell jönnie. De a futballban ezzel együtt az a szép, hogy érdemes harcolni, még ha kicsinek is tűnik az esély” – fogalmazott a 49 éves Eberl.

A Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig – amely jelenleg harmadik a Bundesliga tabelláján – a világbajnoki szünet után, január 20-án éppen a címvédő és listavezető Bayernt látja vendégül. Eberl az interjúban hangsúlyozta, a céljuk elsősorban az, hogy tehetségeket találjanak, és a klubhoz csábítsák őket.

„A Lipcse ezeknek a futballistáknak tud sokat kínálni: nemcsak anyagi lehetőségeket, hanem játékperceket, perspektívát, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhetnek, és trófeákat nyerhetnek” – idézte a hónap elején munkába állt új sportigazgató szavait az MTI.

