Szoboszlai, Neymar és a többiek: íme az év 10 legdrágább átigazolása!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tizedik helyen rögtön a számunkra legfontosabb igazolás érkezik. Szoboszlai Dominik karrierje új szintre lépett, mikor nyáron Liverpoolba költözött. A magyar válogatott csapatkapitányának karrierje és annak lépcsőzetessége példaként szolgálhat minden futballista előtt. Németországban 91 mérkőzésen 20 gólt és 22 gólpasszt ért el, Liverpoolban pedig berúgta az ajtót, már négy gólja és három gólpassza van, annak ellenére is, hogy kicsit mélyebben játszik, mint korábban. Détári óta ő az első világklasszis játékosunk, akinek vezetésével az Eb-re is kijutottunk. Határ a csillagos ég.

A dán csatár nagyszerű évet futott az Atalantával, de 32 bajnokin 9 szerzett gól után valószínűleg kevesen gondoltak arra, hogy a Manchester United egy vagyont leszurkol a 20 éves játékosért. Höjlund idénye meglehetősen nehézkes, a BL-ben öt gólt is lőtt, de csapata ezeken a meccseken egyszer sem nyert és végül negyedikként kiesett, a bajnokságban pedig 13 bajnokin még nem talált a kapuba. Az biztos, hogy a nyomás csak nehezedni fog rajta, meglátjuk ezt majd, hogy viseli.

Talán a legmegosztóbb játékos a listán a német középpályás. Nagy reményekkel igazolt anno a Leverkusenből Angliába, 2020-ban 80 millió eurót fizetett érte a Chelsea. 132 meccsen 32 gólig és 19 gólpasszig jutott, mely nem rossz, de az árcéduláját tekintve nem is kiemelkedő, azt viszont nem veszi el tőle senki, hogy a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-döntő az ő góljával nyerte csapata. Sokakat meglepett, amikor Mikel Arteta lecsapott rá, ám hasonlóan Julian Naglesmannhoz, még ő is keresi a német játékos helyét, eddig 26 meccsen öt gólja van.

7. Neymar (PSG – Al-Hilal, 90 millió euró)

Neymar karrierje valószínűleg az egyik legmegosztóbb a futball történetében. A Santosban üstökösként robbant be, a Barcelonával nagyon fiatalon csúcsra ért, majd a PSG óta klubkarrierje lejtőre állt. A brazil válogatott teljesen más tészta, senki nem tartozik magyarázattal, aki Pelé rekordját dönti meg. Szaúd-Arábiai karrierje nem kezdődött jól, összesen három mérkőzést tudott játszani, új csapatában, ugyanis Uruguay ellen súlyosan megsérült a válogatottban.

6. Josko Gvardiol (RB Leipzig – Manchester City, 90 millió euró)

A világ legdrágább védője szintén Lipcséből tette át székhelyét Angliába. Pep Guardiola új hóbortjának tökéletesen megfelel a profilja, hiszen belső védőként a balbekk pozíciójában is bevethető. Gvardiol ennek megfelelően alapembernek számít Manchesterben, bár egyelőre a csapat sokkal sebezhetőbbnek tűnik, mint bármikor az elmúlt időszakban. A horvát még mindig csak 21 éves, nagy jövő áll előtte.

5. Randal Kolo Muani (Frankfurt – PSG, 95 millió euró)

A Neymarért kapott pénzt az Eintracht Frankfurt csatárára költötte a Párizs. Róla a legtöbb embernek talán a vb-döntőn kihagyott ziccere jut eszébe a hosszabbításban, de aki követi a német futballt, az valószínűleg nem fogja elfelejteni egyetlen teljes Bundesliga-évét. Kolo Muani 32 meccsen 15 gólt és 11 gólpasszt jegyzett a Bundesligában, nem csoda, hogy topklubok jelentkeztek be érte. A versenyfutást a PSG nyerte, ahol egyelőre láthatóan még próbál beilleszkedni, öt gólja és két gólpassza azért már van idén.

4. Harry Kane (Tottenham Hotspur – Bayern München, 95 millió euró)

Hosszú évek pletykái után végre csapatot váltott Harry Kane. Valószínűleg arra kevesen számítottak, hogy pont a Bayern München lesz a befutó, de a Robert Lewandowski által hagyott űrt valószínűleg senki mással nem tudták volna megoldani a bajorok. Fél év után nyugodtan kijelenthetjük, hogy zseniális igazolás volt Kane, aki előbb vált vezérré Németországban, minthogy lakást vásárolt volna. 22 mérkőzésen szerzett 25 gólja és 22 gólpassza önmagáért beszél.

3. Jude Bellingham (Borussia Dortmund – Real Madrid, 103 millió euró)

Mit lehet róla elmondani még? Sokat vártak tőle, mikor Madridba igazolt, de valószínűleg ilyen hamar ennyit, nem. Bellingham szintet lépett, s a kapu előtt olyan számokat produkál, amit még soha nem láthattunk tőle. 21 meccsen 17-szer volt eredményes, összehasonlításképp Dortmundba 132-ön 24-szer. Az, hogy hol lehet a plafonja azt csak megtippelni lehet, de az biztos a Real Madrid levezényelt egy generáció váltást és a következő 10 évre felépítette középpályáját.

2. Moises Caicedo (Brighton – Chelsea, 116 millió euró)

Az biztos volt, hogy Moises Caicedo nem sokáig marad a Brightonban a bajnokságban és a világbajnokságon mutatott teljesítménye után, de arra valószínűleg kevesen számítottak, hogy mekkora versenyfutás lesz érte a Liverpool és a Chelsea között. A Brighton először a Liverpool ajánlatát fogadta el, az egyetlen probléma az volt, hogy a játékos már megegyezett a Chelsea-vel. Mivel a londoniak megadták a Pool által ígért pénz, létre jött az üzlet. Caicedo időszaka nehezen indult új csapatában, mára azonban alapemberré vált.

1. Declan Rice (West Ham – Arsenal, 116.6 millió euró)

Eljött az idő, amiről mindenki tudta, hogy el fog jönni, vagyis Rice elhagyta a klubot, ahol bemutatkozott a PL-ben. Végül az Arsenal lett a befutó és nem is csinálhatott volna jobb vásárt a londoni csapat. A 24 éves középpályás igazi vezér új klubjában is, bebizonyította, hogy egy topklub legfontosabb játékosa is tud lenni. Az Arsenal magabiztosan tért vissza a BL-be és a bajnokságban is a trófeára hajt, ebben pedig Rice szerepe hatalmas.