Szoboszlai már beszélt Klopp-pal, hamarosan orvosi - újabb részletek az év magyar átigazolásáról

Újabb részletek derültek ki az egyeztetés folyamatáról.

Miután Szoboszlai Dominik átigazolásáról megegyezett az RB Leipzig és a Liverpool, most már szinte teljesen biztosra vehető, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a következő szezontól a Premier League-ben fog játszani. Fabrizio Romano a legutóbbi videójában beszámolt a tárgyalások részleteiről.

Az átigazolásokkal foglalkozó olasz újságíró a legutóbbi bejelentkezésében beszámolt róla, hogy hogyan zajlottak a tárgyalások, mely végén a Liverpool kifizeti a Szoboszlai lipcsei szerződésében rögzített 70 millió eurós kivásárlái árat a magyar játékosért a német klubnak:

"A Newcastle-t is összeboronálták Szoboszlaival, de nem, itt a végén csak a Liverpoolról volt szó. Titkos tárgyalásokat folytattak le a klubok. A megállapodás megszületett, Szoboszlai Dominik a Liverpoolban folytatja a pályafutását. Az angolok kifizetik a 70 milliós kivásárlási árat – a nap folyamán a Pool egyébként megpróbált alkudni az összegből, több lehetséges javaslattal is előállt, így például bónuszokkal, illetve jövőbeli eladásból származó százalékos részesedéssel, de a Leipzig minden opciót elutasított" - fogalmazott Romano.

"A Lipcse világossá tette, hogy vagy kifizetik a 70 millió eurót, vagy Szoboszlai marad a német csapatnál."

„Az angoloknak dönteniük kellett: fizetnek vagy kiszállnak. A Pool végül úgy határozott, fizetni fog, méghozzá a teljes kivásárlási összeget. A Leipzig este hét óra környékén meg is kapta az értesítést, az üzletre ezt követően hamar pont került, a felek kicserélték a szokásos dokumentumokat. Ami Szoboszlait illeti, már beszélt is Jürgen Klopp-pal, nagyon izgatott volt a lehetőség miatt. A játékosnak egyébként a Premier League volt az álma, néhány éve közel állt hozzá, hogy az Arsenalhoz igazoljon. Most eldőlt, Angliában folytathatja, a Liverpoolban, a szintén frissen igazolt középpályás, Mac Allister oldalán.”

A transzferguru elárulta azt is, hogy Szoboszlai rövidesen orvosira érkezik a Liverpoolhoz, a teljes ügymenet pedig rendkívül gyorsan végbe is ment – Szoboszlai hamar megegyezett a „vörösökkel”, mint ahogy a Liverpool is a Leipziggel. Romano megerősítette, hogy az orvosi tesztek után az angolok be is jelentik az átigazolást.

„Gratulálok a Liverpoolnak, mert gyorsan lerendezte a transzfert, ami egyáltalán nem volt egy könnyű menet. A Newcastle végül nem volt képben, mivel napok óta a Milantól érkező Sandro Tonali szerződtetésével volt elfoglalva, az a váltás egyébként szintén biztos már" - tette hozzá.

Szoboszlai a Bundesliga elmúlt kiírásában 31 pályára lépés alatt hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott csapattársainak, míg minden sorozatot figyelembe véve 46 találkozón tíz találat és 13 előkészítés fűződött a nevéhez.

Szoboszlai a Premier League történetének tizenegyedik magyar játékosa lesz. A Lipcséből érkező játékost megelőzően Kozma István, Gera Zoltán, Király Gábor, Torghelle Sándor, Priskin Tamás, Fülöp Márton, Halmosi Péter, Kurucz Péter, Bogdán Ádám és Buzsáky Ákos próbálhatta ki magát a világ legerősebbjének tartott bajnokságában.