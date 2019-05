Szoboszlai klubtársa 9 gólt vágott az U20-as vb-meccsen

A Red Bull Salzburg támadója, Erling Haaland 9 gólt szerzett, miután Norvégia 12-0 arányban verte meg Hondurast az U20-as világbajnokságon.

Mind a két csapat számára fontos volt a győzelem, hogy életben tartsák a továbbjutási esélyeket.

Habár így is harmadikként végezhet csoportjában Norvégia, de a legjobban teljesítő csoportharmadik is továbbjuthat az egyenes kieséses szakaszba.

A 12 gólos győzelemnek köszönhetően történelmet írt Norvégia, hiszen ez a legnagyobb különbségű siker az U20-as vb-k történetében.

Ezen kívül a csapat -4-es gólkülönbsége +8-ra változott meg, így jó esélyük van továbbjutni a csoportjukból.

🇳🇴 Norway’s Erling Haland breaks the record for most goals scored in a FIFA U-20 World Cup match, scoring seven past Honduras in Lublin.#U20WC pic.twitter.com/TYD5fcfioV