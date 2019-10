Szoboszlai: Imádom nézni a játékukat, de a győzelemért megyünk Liverpoolba

A Salzburg fiatal magyarja szeretné győztesen elhagyni a pályát az Anfielden, annak ellenére, hogy nagyon tiszteli az ellenfelet.

A RB Salzburg még veretlen az idei szezonban, és ma a ellen az Anfielden őriznék meg ezt. A csapat egyik kulcsembere, Szoboszlai Dominik szerint izgatottan várják a mérkőzést.

A 18 éves magyar fiú gólt szerzett a BL-debütálásán a Genk ellen, a mérkőzést csapata pedig 6-2-re nyerte meg.

A Liverpool az első fordulóban vereséget szenvedett a ellen, így egy győzelemmel egy kis lélegzethez juthatnának.

Szoboszlai tiszteli a Poolt, csodálja Jürgen Klopp menedzseri munkáját, valamint Roberto Firminót is nagyra tartja.

- Jürgen Klopp új fejezetet nyitott a klub történetében. Élmény a játékukat nézni, már nagyon várom, hogy összecsapjunk az Anfielden - mondta Szoboszlai a Goal -nak.

- A klub történelme lenyűgöző, az AC elleni megnyert BL-döntőjük pedig frenetikus volt (2005-ben Isztambulban 3 gólos hátrányt dolgozott le a Liverpool - a szerk.).

- Az egész csapat remek, de Firmino számomra különleges. Mi egy fiatal, képzett és nagyon motivált játékosokból álló csapat vagyunk, jó karakterek vannak nálunk. Ezek tesznek minket erőssé és egyedülállóvá. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a Liverpoolnál ezzel tisztában vannak.

- A Pool top csapat, amelynek hihetetlen edzője van, de ahogy korábban is említettem, magabiztosak vagyunk. A legjobb játékunkat fogjuk nyújtani az Anfielden, és természetesen megpróbálunk nyerni.

- Minden gyermek, aki futballista szeretne lenni, nyilván a BL-ben is játszana legalább egyszer. A nemzeti válogatott mellett nekem az volt a nagy álmom, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek. Fantasztikus érzés, hogy 18 évesen már elértem ezeket.

- A góllövés mindig, minden körülmények között remek érzés. Nem is álmodtam arról, hogy a debütálásom alkalmával gólt szerzek. A klubunk fatansztikus, az emberek még fel sem fogták, hogy a csapatunk egyre jobb.

- Az első mérkőzésünk rendkívüli volt, de még mindig fejlődnünk kell, hogy a legjobbakkal is felvegyük a versenyt Európában. Jó úton járunk, magabiztosan állunk neki az előttünk álló feladatoknak.

- Nem tervezünk nagyon előre, csak meg akarjuk mutatni a minőséget, amit képviselünk, és a lehető legtovább jutni a BL-ben.

A magyar játékos tovább folytatta a gólgyártást a BL-debütálás után, hiszen a Rapid Wien elleni találkozón is bődületes bombagólt szerzett szabadrúgásból. Korábban a sajtóban az Arsenallal, az Interrel, a -szal is szóba hozták.

- Nem foglalkozom még ilyen távoli dolgokkal - zárta rövidre Szoboszlai a jövőjét firtató kérdést.

- Most mindig a következő mérkőzésre koncentrálok, és próbálok napról napra fejlődni és kihozni magamból a maximumot. Jelenleg ez a legfontosabb számomra. A többi dolog az ügynökömre tartozik. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy nekem csak a futballra kell koncentrálnom - fogalmazott Dominik, majd kitért csapattársára, Erling Braut Halandra is. A norvég játékos mesterhármast szerzett a Genk elleni BL-találkozón, amivel többek között a figyelmét is felkeltette.

- Erl remek játékos, aki győztes karakter. Nem kétséges, hogy szép jövő áll előtte, de nekem az fontosabb, hogy ő remek csapattárs és emellett jó barát is - mondta, majd beszélt néhány szót a klub új vezetőedzőjéről, Jesse Marsch-ról is, aki az előző trénerhez képest némileg új szerepkörben alkalmazza őt.

- Az új rendszer tökéletesen fekszik a csapatnak. Szerintem ez látható a pályán is. Élvezzük a mérkőzéseket, ez pedig az egyik legfontosabb dolog a siker felé vezető úton.

