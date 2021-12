Szoboszlai, Haller, Asensio – a BL-csoportkör csúcstartói

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

A három magyar válogatott labdarúgót foglalkoztató és az Európa-ligába átkerült RB Leipzig a negyedik csapat a Bajnokok Ligája történetében, amelynek 15 szerzett gól sem volt elegendő ahhoz, hogy az első számú európai sorozatban maradhasson.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS kimutatása szerint a lipcsei együtteshez hasonlóan tizenöt góllal esett ki a Manchester United a 2020-21-es, a Chelsea pedig a 2012-13-as idényben, míg a Salzburgnak a 16 találat is kevésnek bizonyult a 2019-20-as szezonban, hogy a csoportkör után is a BL-ben folytathassa.

A német gárda, amely 2-1-re verte kedden - többek között a vezetést megszerző Szoboszlai Dominiknak köszönhetően - a vendég Manchester Cityt, harmadikként végzett négyesében. A kvartett másik mérkőzésén a Paris Saint-Germain Kylian Mbappé és a már hétszeres aranylabdás Lionel Messi két-két góljával nyert a belga Club Brugge ellen. Messi egyik találatát tizenegyesből lőtte, ezzel éllovas, és ugyanúgy 22 büntetőnél tart a BL-ben, mint örökös vetélytársa, Cristiano Ronaldo. Az IFFHS adatai szerint az argentin sztár eddig 18 tizenegyest értékesített, s négyet kihagyott, míg az ötszörös aranylabdás portugál a 22-ből hármat hibázott el.

Az IFFHS statisztikája szerint Marco Asensio a Real Madrid 600. gólját szerezte a Bajnokok Ligájában kedden, amikor bevette az Internazionale kapuját. A BL-históriában ebben a mutatóban a spanyol királyi gárdát a Bayern München (546 gól), az FC Barcelona (537), a Manchester United (398) és a Juventus (333) követi.

A keddi játéknapon a portugál Sporting kapuját is bevette a Liverpoolhoz hasonlóan valamennyi idei BL-csoportkörös meccsét megnyerő holland Ajax csatára, Sébastien Haller. Ezzel Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017-18) után a második olyan játékossá avanzsált a Bajnokok Ligája történetében, aki egy szezonban mind a hat csoportkör-mérkőzésén gólt szerzett. Ráadásul Haller rekorderré lépett elő, mivel neki fél tucat meccs elég volt ahhoz, hogy tízszer is eredményes legyen a Bajnokok Ligájában. Első 10 góljáig a Dortmund norvég "gólvágójának", Erling Haalandnak hét mérkőzés kellett, de például Messi 23, C. Ronaldo pedig 37 BL-fellépésén jutott el a tíz találatig.





