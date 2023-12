Szoboszlai gólt lőtt, a Liverpool legyőzte a sereghajtót

2-0-ra verték a Sheffield Unitedet.

Természetesen a válogatott kapcsán.

A forduló előtt második Liverpool, a sereghajtó Sheffield Unitedhez látogatott, a Premier League 15. fordulójában. A hazaiaknál visszatért a korábbi sikerkovács Chris Wilder, míg Jürgen Klopp továbbra sem számíthatott Diego Jotára, Alissonra, Matipra, Robertsonra és Thiagora.



Szoboszlai Dominik természetesen a kezdőcsapatban kapott helyet, s nem meglepően az első perctől nagy fölényben futballozott a Liverpool. Igaz ez nagy helyzetek számában nem mutatkozott meg, inkább meddő volt ez.



Egészen a 37. percig, mikor Trent Alexander-Arnold szöglete Virgil Van Dijkot találta meg, aki megszerezte a vendégeknek a vezetést. A félidőben már lényeges esemény nem történt, így a favorit 0-1 arányban vezetett 45 perc után.



A második félidő az elsőre hasonlított, Mohamed Szalah sokat dolgozott 200. góljáért, Wesley Foderingham viszont állta a sarat, a 67. percben aztán az egyiptomi elhagyta a pályát. Ezt követően a csereként beálló Darwin Nunez előtt is adódott lehetőség, a kegyelemdöfést nagy örömünkre Szoboszlai Dominik vitte be, aki a 95. percben Nunez átadását követően került kihagyhatatlan helyzetbe és nem is hibázott.



A Liverpool így simán nyert és továbbra is tapad az éllovas Arsenalra.



Szoboszlai gólja ebben a cikkünkben megtekinthető.