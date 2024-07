Szoboszlai a gólját követően odaszúrt a gólpasszt adó Szalahnak: „Az előző idényben ez nem fordult elő gyakran"

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik találatával a Liverpool FC labdarúgócsapata 1-0-ra nyert a Real Betis ellen a pénteken Pittsburghben rendezett felkészülési mérkőzésen ma hajnalban.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 34. percben Mohamed Szalah passzából lőtt a kapu hosszú sarkába.

A 23 éves középpályás csodaszép találatát IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A 23 éves magyar középpályás a lefújást követően a Liverpool hivatalos oldalának mesélte el, hogyan is élte meg a mérkőzést.

…a góljáról és ahhoz vezető, Mohamed Szalah-val való kombinációról:

„Az előző idényben ez nem fordult elő gyakran, ezért mindig tudatom vele, hogy készen állok ezekre a felfutásokra! Remélhetőleg a következő szezonban jó néhányszor látnak majd tőlem hasonlót!”

…arról, hogy egy felkészülési meccsen elért gól mekkora önbizalmat adhat:

„Természetesen mindig jó gólt szerezni és győzelemhez segíteni a csapatot. Lőttem már egy-két olyan gólt korábban, amit tulajdonképpen magamnak készítettem elő, de a csapat érdeke mindennél előbbre való! Ha a csapatnak jól megy, az azt jeleni, hogy a játékosok is jól teljesítenek.”

…arról, hogy Harvey Elliott oldalán játszott, előretolt szerepkörben:

„Ez kicsit más ahhoz képest, ahogy tavaly játszottunk, de készen állunk mindenre! Van egy célunk, amit meg akarunk valósítani. Ha Harvey a szélen van, én megyek középre, de ez igaz fordítva is. Nem tudom, hogy ez így lesz-e a szezonban, de amíg a menedzser ezt kéri tőlünk, ezt is csináljuk.”

…a góljáról:

„Trey Nyoni remek passz adott, fontos, hogy aki a hatos pozícióban játszik, lásson és "használjon" is minket. S persze Mo tudja, hogy kell megjátszani ezek a labdákat…”

…a megsérülő Curtis Jones helyére lépő Nyoniról:

„Nagyon kedvelem őt, igazi támadó játékos. A kispadon mondtam is Jarell Quansah-nak, hogy még szabálytalankodni is nagyon nehéz vele szemben, mert olyan a mozgása. A második félidőben Nat Phillipsen kívül minden fiatal volt, szinte egyikük sem töltötte be még a húszat, de így is jó munkát végeztek, nem kaptak gólt, miközben voltak gólszerzési lehetőségeik. Azt mondom, szép jövő előtt állunk!”

Felkészülési mérkőzés

Liverpool–Real Betis 1–0

gólszerző: Szoboszlai (34.)



A találkozó összefoglalója:

Forrás: Sportál; liverpoolfc.com