Szoboszlai-gól és Liverpool-gála Prágában az Európa-ligában!

Formalitás lesz a visszavágó.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonásán a Liverpool a Sparta Praha otthonába látogatott, ahol a vendégeknél Szoboszlai Dominik a kispadon foglalhatott helyet.

A találkozót kissé álmosan kezdték a csehek, a 2. percben már egy rossz Vindahl-kirúgást követően nagy bajba kerülhettek volna, ám ekkor Núnez eltörte a labdát, az 5. minutumban viszont Sorensen bakizott újabbat, a saját tizenhatoson belül hosszan átvett labdájára Mac Allister csapott le, a hátvéd buktatta őt, a megítélt tizenegyest pedig a sértett magabiztosan értékesítette.

Negyed óra elteltével egyenlíthetett volna a hazai csapat, Preciado jobb oldali bedobással indította Kuchtát, aki a teljesen egyedül érkező Haraslinhoz centerezett, a lövésbe Kelleher ütött bele bravúrral, de a labda így is a kapu felé pattant, ahol Gomez tudott menteni a gólvonalról, majd a Liverpool kapusa végül magához ölelte a játékszert.

Ezt követően is tovább nyomott a Sparta, Preciado lövését Konaté blokkolta szögletre, majd egymás után három sarokrúgást végezhettek el a prágaiak, Kellehernek az első után kellett a legnagyobbat védenie, ekkor a léc alól szedte ki a labdát.

A 25. percben megduplázta előnyét a Liverpool, Elliott passzolt Núnezhez, aki kettőt igazított a labdán a visszafutó Preciado mellett, majd 20 méterről egy szitáló lövéssel a léc alá vágta a játékszert.

Tíz perccel később újabb nagy ziccert puskáztak el a hazaiak, Haraslin ugratta ki remek ütemben Kuchtát, a támadó lövését Kelleher lábbal védte, a labda éppen a másik oldalon érkező Birmancevic elé pattant, de lövés helyett csak belebotlott a játékszerbe, ami az üres kapu mellé gurult.

Az első játékrész hajrájában Gakpo került kétszer is nagy helyzetbe, de Vindahl mindkétszer bravúrral védeni tudott, közben a hazaiak gondjai nőttek, ugyanis Sorensent sérülés miatt le kellett cserélnie Brian Priske vezetőedzőnek.

A szünet előtt még tovább növelte előnyét Jürgen Klopp együttese, Mac Allister indította Núnezt, aki két pattanás után kilőtte a jobb sarkot.

A szünetben a Liverpool mestere is cserélt egyet, Gomez helyén pályára küldte Conor Bradley-t, aki nem egészen egy percen belül be is talált, igaz, Birmancevic jobb oldali beadása után mindezt a saját kapujába tette, miközben menteni igyekezett Kuchta elől.

Pár perccel később még közelebb zárkózhatott volna a Sparta, ismét Birmancevic lódult meg egy indítással, centerezése a teljesen egyedül érkező Haraslint találta meg, aki kissé kisodródva lőtt, Kelleher pedig lábbal nagyot védett.

Az 51. percben Darwin Núnez helyén pályára lépett Szoboszlai Dominik is, két perccel később pedig ismét háromra növelte előnyét a Liverpool, Bradley jobbról érkező lapos beadását Elliott pöckölte tovább Diazhoz, aki három védő között lőtt kapura, a labda pedig Vitik lábáról a hálóba pattant.

Újabb két minutummal később megint Kellehernek kellett résen lennie, Preciado próbálkozott jó 40 méterről, amit a kapus a léc alól tolt szögletre.

Szoboszlai Dominik igyekezett mindent megtenni az ötödik vendég találatért, előbb fejjel hozta ziccerbe Gakpót, ami után Vindahl védeni tudott, majd ő maga forgatta meg a védőket szemben a kapuval, 14 méterről leadott lövése azonban éppen a hazai portás kezébe szállt.

A 84. percben a hazaiak ismét labdát vesztettek a saját tizenhatosuk előterében, Szoboszlai jó helyzetben akár lőhetett is volna, de inkább kiszolgálta Szalahot, aki ugyan betalált, ám a játékvezető videózást követően les miatt kifelé ítélt szabadrúgást.

A hosszabbítás utolsó percében Szoboszlai iramodhatott meg a labdával a bal oldalon, befelé tolta a játékszert, majd nem túl pontos és erős lövése Vindahl lábán megpattanva a hálóban kötött ki, így a Liverpool 5-1-re nyert.