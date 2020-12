Szoboszlai: Fiatal srácként érkeztem, férfiként távozom - Salzburg örökké ott marad a szívemben

Szoboszlai Dominik négy év után hagyta el a Salzburgot, 2025-ig a Lipcséhez írt alá. A magyar srác 2017 elején került Fehérvárról Salzburgba, ahol először a klub fiókcsapatában, az FC Lieferingben bizonyított - 42 meccsen 16 gólt és 11 asszisztot termelt. 2018 májusában mutatkozott be a Salzburgban, összességében 82 meccsen 26-szor vette be az ellenfelek kapuját és 34-szer ő szolgálta ki közvetlenül a csapattársait.

Dominik háromszoros osztrák bajnoknak és kétszeres osztrák kupagyőztesnek vallhatja magát, emellett a 2019/20-as szezonban megválasztották a szezon legjobbjának. A 20 éves srác a Salzburg hivatalos oldalán búcsúzott, megszólalt a salzburgiak sportigazgatója is.

Christoph Freund: Dominik egy fiatal és nagyon tehetséges játékosként érkezett hozzánk, eleinte is pontosan tudta, hogy mik a szándékai. A Salzubrgban eltöltött négy éve alatt egy abszolút profivá érett, minden területen fejlődésen ment keresztül. Tehetségénél és kivételes képességeinél fogva egy igazi személyiséggé vált és nem csak az osztrák Bundesligában, hanem a sok nemzetközi meccsen is bizonyította a képességeit. Az elmúlt években sok közös sikert ünnepelhettünk együtt - örülünk, hogy támogathattuk és kísérhettük őt az útja során, valamint, hogy most az RB Salzburg csapatának személyében egy európai topcsapathoz szerződött. Szobo, minden jót, jó egészséget és sok sikert kívánunk neked a továbbiakban!

Szoboszlai Dominik: Négy év az RB Salzburgnál... csak nehezen tudom szavakba önteni az összes emlékemet, érzésemet és sikeremet . amit szereztem itt- fiatal srácként jöttem és férfiként távozom. Játékosként rengeteg tanultam a Salzburgnál. Az egyik legnagyobb célom az volt, hogy feltétlenül bejussunk a Bajnokok Ligájába, és ez sikerült. Nagyon sokat dolgoztam ezért, viszont rengeteget is kaptam! Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehettem - szeretnék az edzőinknek, a csapattársaimnak, a klub alkalmazottainak és az összes rajongónak szívélyes köszönetet mondani. Rengeteg nagyszerű emberrel találkoztam itt, ezáltal rengeteg barátra is szert tettem. Most elhagyom a második otthonomat, de Salzburg örökké ott marad a szívemben.

