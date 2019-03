Szoboszlai exkluzív: Remélem, egyszer én is olyan példakép leszek, mint Ronaldo

A magyar tinédzsert európai topklubok akarják leigazolni, hiszen fiatal kora ellenére remek teljesítményt nyújt Salzburgban.

Szoboszlai Dominik olyan játékos, aki előtt nagy jövő állhat. Az RB Salzburg középpályása az egyik legtehetségesebb tinédzser a világfutballban - ennek értelmében ő lett a legmagasabban rangsorolt játékos az európai top5 ligát kivéve a Goal 2019 NxGn listáján.

A magyar játékos iránt olyan klubok érdeklődnek, mint a , az és a .

A 18 éves középpályás egyszer Európa egyik szupersztárja lehet, habár jelenleg a Salzburgban pallérozódik, ahova 2017-ben tette át a székhelyét.

A Goal -nak adott exkluzív interjújában mesélt a játékstílusáról, a példaképeiről és az átigazolási pletykákról is.

- Rengeteg ember Szergej Milinkovics-Savicshoz és Toni Kroos-hoz hasonlít. Ezt jó hallani tőlük - mondta a Goal -nak Szoboszlai, aki a 21. helyen végzett a 2000 után született játékosok rangsorában.

- Sok pletyka kering mostanában a jövőmmel kapcsolatban. Természetesen nagy megtiszteltetés, hogy olyan klubok is képben lehetnek, mint a Juventus, az Arsenal vagy a Bayern München, de a karrierem jelenlegi szakaszában csak a munkára és a Salzburgban való fejlődésemre koncentrálok.

- Egy nagy klubnak és egy sikeres csapatnak a tagja lehetek. Az a célom, hogy állandó helyem legyen a középpályán. Minden más csak ezután jöhet. Mindegyik játékos játszani akar a legjobb bajnokságok egyikében és a Bajnokok Ligájaban is.

- Ez alól én sem vagyok kivétel, de ehhez még rengeteg munkára van szükségem. Jó úton járok, de az utam még csak most kezdődött el.

A fiatal játékos nemrégiben gólpasszt adott a ellen az Európa Ligában, majd az elmúlt hétvégén kezdőként az osztrák Bundesligában gólt szerzett.

Habár Szoboszlait a Lazio és a középpályásaihoz hasonlítják, az ő példaképe Cristiano Ronaldo volt.

A tinédzser ahhoz a generációhoz tartozik, aki a Juve szupersztárján nőtt fel, és az álma az, hogy a portugál gólgyárossal egy csapatban szerepelhessen.

- Cristiano Ronaldo nagy hatással volt rám, főként a munkához való hozzáállása nyűgözött le. Ő az egyik legjobb játékos és személyiség a futball történetében. Próbálok a saját utamon járni, és remélem egyszer én is olyan példakép lehetek a gyermekek számára, mint ő.

Dominik édesapja, Zsolt nagy szerepet játszott a fiatal játékos eddigi sikereiben. A korábbi profi futballista tudja, mi kell ahhoz, hogy fia sikeres legyen, és Dominik 3 éves kora óta edzi őt.

Zsolt edzője is volt fiának a Főnix Gold FC-nél, ami egy helyi sportklub Székesfehérváron. Ezután Dominik az -hoz igazolt, mielőtt 2017-ben a Salzburg akadémiájára szerződött.

A játékos édesapja támogatta őt az Ausztriába való szerződésekor is.

- Az édesapám profi futballista volt Magyarországon, szóval evidens volt, hogy én is focizni fogok - mesélt apukájáról Szoboszlai.

- Mindig megvolt benne az ambíció, hogy edző legyen, és három éves korom óta együtt edzettünk. Egy évet kivéve, mindig az edzőm volt, mielőtt a Red Bull Akadémiájára kerültem. Még mindig egy nagyon inspiráló személy és példakép számomra.

- Az édesapám kulcsfontosságú volt a fejlődésemben. Azokat az alkalmakat, amelyeket gyakorlással töltöttünk, sosem felejtem el. Hiszem, hogy a családom nélkül nem lennék most ott, ahol tartok. Mellettük az ügynököm is nagy szerepet vállal a profi karrieremben és a magánéletemben is.

- Sok lehetőségünk volt 2017-ben, de az apukámmal és az ügynökömmel úgy döntöttünk, hogy Salzburgba igazolok. A projekt, amit kínáltak, nagyon csábító volt, és úgy érzem, hogy rendkívül jó döntést hoztam. Élvezem az itt töltött időt, és minél előbb szeretnék kulcsszerepet betölteni a csapatban.

Dominik számára a következő lépés az lenne, hogy bemutatkozik a magyar felnőtt válogatottban.

- Nem vagyok álmodozó, a kemény munkában hiszek, de természetesen mindegyik játékos fontos mérkőzéseket akar játszani a válogatottban, ahogy én is - mondta Szoboszlai.

- Már kétszer kerettag lehettem, de a döntés most Marco Rossi kezében van. A legjobbamat fogom nyújtani a csapatban, ha bizalmat szavaz nekem.

Ma este ez is kiderülhet, hiszen Szlovákiával mérkőzik meg Nagyszombaton a magyar labdarúgó-válogatott.

