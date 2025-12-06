Dominik Szoboszlai Liverpool 2025-26Getty Images
Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben! Kövesd élőben a Liverpool bajnokiját

A Liverpool a Sunderland elleni hazai 1-1 után a Leeds United ellen javíthat a Premier League 15. fordulójában szombat este. A Vörösök kezdőcsapatába két magyar válogatott játékos is bekerült.

A Liverpool kedzőcsapatába Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van. Mivel a jobbhátvéd Conor Bradley bekerült a kezdőbe, és Mohamed Szalahra továbbra sem számít Arne Slot vezetőedző, így Szoboszlai ismét a középpálya jobb oldalán fogja játszani, Szalah eredeti pozíciójában – bár természetesen sokkal többször fog középre húzódni, mint az egyiptomi szélső.

A Leeds United–Liverpool mérkőzés alakulását ide kattintva élőben követheted. 

A Liverpool kezdőcsapata:

