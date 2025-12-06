Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben! Kövesd élőben a Liverpool bajnokiját

A Liverpool kedzőcsapatába Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van. Mivel a jobbhátvéd Conor Bradley bekerült a kezdőbe, és Mohamed Szalahra továbbra sem számít Arne Slot vezetőedző, így Szoboszlai ismét a középpálya jobb oldalán fogja játszani, Szalah eredeti pozíciójában – bár természetesen sokkal többször fog középre húzódni, mint az egyiptomi szélső.

A Leeds United–Liverpool mérkőzés alakulását ide kattintva élőben követheted.

A Liverpool kezdőcsapata:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.