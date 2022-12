Szoboszlai elhagyhatja Németországot, olasz sztárcsapat vinné – sajtóhír

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar középpályás ügynöke, Esterházy Mátyás nemrég úgy nyilatkozott, kliense nem hagyja el Németországot a télen, és biztosan Lipcsében futballozik ősszel is majd, amit aztán maga Szoboszlai is megerősített. Annyit azért hozzátette: a futballban napról napra változik minden, és a Calciomercato úgy is véli, hogy valami változhatott, hiszen az AC Milan mindent megtenne azért, hogy soraiban tudhassa.

Az olasz bajnoki címvédő érdeklődése azért erősödött fel, mert a Real Madrid a télen visszahívhatja a gárda egyik kulcsemberét, Brahim Díazt, míg Charles De Ketelaere jelenleg a várakozások alatt teljesít.

Az olasz lap elmondja, az AC Milan jól ismeri Szoboszlait, hiszen már korábban is szóbahozták a két felet egymással, emellett kiemelik, hogy a magyar középpályás nagyon sokoldalú, a széleken is bevethető.

